Avrupa borsaları düşüşle kapandı
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Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, İngiltere Merkez Bankası'nın (BOE) faiz kararının ardından günü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları düşüşle kapandı
17.09.2020 21:01 | Son Güncelleme: 17.09.2020 21:05

Avrupa borsaları, İngiltere Merkez Bankası'nın (BOE) faiz kararının ardından günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,51 azalarak 371,23 puana düştü.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,69 azalışla 5.039,5 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,36 düşüşle 13.208,12 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47 azalarak 6.049,92 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,12 değer kaybederek 19.739,73 puana geriledi.

Avro/Dolar paritesi ise TSİ 20.30 itibarıyla yüzde 0,07 yükselerek 1,182 seviyelerinde işlem gördü.

Avrupa borsalarındaki negatif seyirde, merkez bankalarının faiz kararları etkili oldu.

İngiltere Merkez Bankası (BOE), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0,1 seviyesinde bıraktığını açıkladı. Banka, 745 milyar sterlin seviyesindeki tahvil alım programında ise değişikliğe gitmediğini duyurdu.

BOE Para Politikası Kurulunun tutanaklarında ise ekonomi görünümünün alışılmadık şekilde "belirsiz" kalmaya devam ettiğine işaret edildi.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) da dün politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakmıştı.

Fed'den yapılan açıklamada, ABD ekonomisine ilişkin tahminlere yer verilerek 2023'e kadar faiz oranlarında değişikliğe gidilmesinin beklenmediği aktarılmıştı.

Fed Başkanı Powell ise FOMC kararlarının ardından düzenlediği basın toplantısında, ekonomik toparlanmaya ilişkin belirsizliklere dikkati çekmişti.

Kaynak: AA

AA Editörü - Bahattin Gönültaş
Bahattin Gönültaş
AA Editörü
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