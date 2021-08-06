Avlağa Halı Sahası hizmete açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avlağa Halı Sahası hizmete açıldı

Avlağa Halı Sahası hizmete açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Yahyalı'nın Avlağa Mahallesi'nde yapımı tamamlanan halı saha törenle mahalle sakinlerinin hizmetine açıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Yahyalı'nın Avlağa Mahallesi'nde yapımı tamamlanan halı saha törenle mahalle sakinlerinin hizmetine açıldı.

Yahyalı Belediyesi tarafından düzenlenen açılış törenine Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu, MHP Yahyalı İlçe Başkanı Nebi Akkuş, AK Parti Yahyalı İlçe Yönetimi, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, Yerköyspor Kulüp Başkanı Hacı Yusuf Şahin, Yerköyspor Futbol Akademisi öğrencileri ve vatandaşların katılımlarıyla gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; "Bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi ve dirliğimizi bozmasın. Al sancağımızın altında ebediyen hür bir şekilde konuşmamızı Rabbim nasip etsin. Cennet gibi bir mahallede çok güzel bir sahanın açılışı için bir araya geldik. Mahallemize hayırlı olsun. Sizlere hizmetlerin en güzelleri yakışır. İlçemizde 41 mahallemiz var. Hepsi de bir birinden değerli. Yahyalı'da doğmak bir farklılık. Bize imrenerek bakıyorlar. Maneviyatımıza gıpta ediyorlar. Biz enlerin ilçesiyiz. " diye konuştu. Konuşmasında gençleri çok önemsediklerini onlar için her türlü fedakarlığa hazır olduklarını ifade eden Başkan Esat Öztürk; "Gençler bizim her şeyimiz. Onları korumak ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için gayretlerimiz var. İnşallah buradaki gençlerimizin spor malzemelerini hiçbir zaman eksik etmeyeceğiz. Buradan Yerköyspor'a ve Kulüp Başkanı Hacı Yusuf Şahin'e kurdukları Gençlik Akademisi için teşekkür ediyorum. Onlar gençlerimiz için çabalıyor, bizlerde onlara destek oluyoruz. Ben sahanın mahallemize kazandırılmasından dolayı Büyükşehir Belediyemize, Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na teşekkür ediyorum. İnşallah 3 ay sonrada ilçe merkezimize de güzel bir saha kazandıracağız." diye konuştu.

Açılışta Yerköy Futbol Akademisi ile Avlağa Spor dostluk maçı yaptı. - KAYSERİ

Avlağa Halı Sahası hizmete açıldı
Avlağa Halı Sahası hizmete açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çamaşır asan kadın fark etti! Yangınla mücadele eden personelin sularını çöpe atan şahıslara gözaltı
Çamaşır asan kadın fark etti! Yangınla mücadele eden personelin sularını çöpe atan şahıslara gözaltı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mehmet Özhaseki Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Deniz Akkaya Süreyya Yalçın
Spor Ali Koç Eda Erdem Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Avlağa Halı Sahası hizmete açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 11:17:18. #1.15#

title