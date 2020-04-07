ATM önünde korona kuyruğu
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Bursa, ATM, 3. Sayfa

ATM önünde korona kuyruğu

ATM önünde korona kuyruğu ATM önünde vatandaşların sosyal mesafeye uymamaları dikkat çekti Bursa'nın Yıldırım ilçesinde koronavirüs tedbirlerine uymayanlar bankamatik önünde ve caddelerde kuyruklar oluşturdu.

07.04.2020 09:48 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:49
ATM önünde korona kuyruğu

ATM önünde korona kuyruğu

ATM önünde vatandaşların sosyal mesafeye uymamaları dikkat çekti

BURSA - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde koronavirüs tedbirlerine uymayanlar bankamatik önünde ve caddelerde kuyruklar oluşturdu.

Yetkililer kimsenin evden çıkmamasını isterken, Bursa'da koronavirüs tedbirlerine uymayanlar, maaşlarını çekmek için ATM'lerin önüne gelen kuyruk oluşturdu. Vatandaşlar maaşlarını çektikten sonra yolda ayaküstü kahve keyfi yaptılar. Ancak vatandaşların işlem için bankamatiklere akın etmesiyle yığılmalar meydana geldi. Bankamatik önlerinde sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.

ATM önünde korona kuyruğu

Kaynak: İHA

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ATM önünde korona kuyruğu
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