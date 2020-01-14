Ateşkes için 1 gün süre isteyen General Hafter metni imzalamadan Moskova'dan ayrıldı
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Ateşkes için 1 gün süre isteyen General Hafter metni imzalamadan Moskova'dan ayrıldı

Libya'da süren iç savaşın sonlanması için Türkiye ve Rusya'nın ortak girişimiyle Moskova'da düzenlenen görüşme sonrası taraflardan General Halife Hafter'in ateşkes metnini imzalamadan şehirden ayrıldığı belirtildi. Hafter, pazartesi yapılan toplantıda söz konusu metni imzalamak için süre istemişti

14.01.2020 09:09 | Son Güncelleme: 14.01.2020 09:09
Ateşkes için 1 gün süre isteyen General Hafter metni imzalamadan Moskova'dan ayrıldı

Libya'da süren iç savaşın sonlanması için Türkiye ve 'nın ortak girişimiyle 'da düzenlenen görüşme sonrası taraflardan General 'in ateşkes metnini imzalamadan şehirden ayrıldığı belirtildi.


Hafter, pazartesi günü yapılan toplantıda söz konusu metni imzalamak için 1 gün süre istemişti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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