Ataşehir'de ormanlık alanda yangın (3) Ataşehir'de ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Ataşehir'de ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Ferhatpaşa Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İki ayrı noktada çıktığı bildirilen yangına müdahale etmek üzere bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA