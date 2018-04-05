Atakum'da "Model Birleşmiş Milletler" Konferansı

Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesince 5-8 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Model Birleşmiş Milletler Konferansı açılış töreni düzenlendi.

Taflan 19 Mayıs Gençlik Merkezi'nde düzenlenen ATAMUN 18 konferansında 9 il 22 farklı liseden 140 öğrenci ve 20 öğretmen katılıyor. MUN konferanslarında öğrencilerin Arapça ve İngilizce'yi akademik, resmi ve diplomatik şekilde kullanabilmesi, dünya sorunları karşısında bilinçlenmesi ve bu sorunlara çözümler üretmeye çalışması hedefleniyor.

Açılış töreninde konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, gençlerin derslerinde olduğu kadar dünya meselelerinde de bilgi sahibi olması gerektiğini kaydetti.

Öğrencilerin yabancı dil eğitimlerini önemsediklerini vurgulayan Vali Kaymak, ortaokul ve lise yıllarında yabancı dil konusunun çözüme kavuşması gerektiğini vurguladı.

Gençlerin eğitimlerin dışında dünyayı da takip etmesini istediklerini vurgulayan Kaymak, "Sosyal insan geleceği kucaklayan insan derslerinin ötesinde kendisini bilgiyle donatması lazım. Türkiye'de, dünyada neler oluyor bakması lazım. Biz bu anlamda her bir öğrenciyi dünyayı kurtarabilecek bir kişi olarak değerlendiriyoruz. Ama kişinin önce kendini sonra ülkesini sonra dünyayı kurtarması lazım. Bunun için de iyi bir eğitim alması lazım." diye konuştu.

Dünya meselelerini tartışan gençlerin bu sorunlara çözümler de geliştirebileceğini ifade eden Kaymak, bu yönde kendini geliştiren gençlerin gelecekte çok daha iyi yerlerde olacağını ve başarılı olacağını savundu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ise, öğrencilerin dünyanın yükselen sorunlarını tartışmasını önemsediğini söyledi.

Bu sorunların iyi analiz edilmesi için yabancı dillere hakim olmasının gerekliliğine işaret eden Başkan Yılmaz, "Ticarette dil konusu çok sorun olmayabiliyor ancak diplomasi alanında yabancı dil büyük önem taşıyor. Bu yönde bir kaç yabancı dil bilmek ve diplomasi alanında konuları takip etmek öğrencilerimizin ufuklarını da dünyaya bakışlarını da değiştirecektir." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen de, dünyanın teknolojiyle birlikte küçüldüğünü hatırlatarak, "Artık aslında dünya minicik hale gelmiştir. Küresel dünyada dün 'ülkemizle uluslararası düzeyde nasıl rekabet ederiz' derken artık çok uluslu şirketlerin gündeme geldiği bir dönemde benim şirketim uluslararası şirketlerle nasıl rekabet edebilir noktasına geldi. Artık kişiler bireyler küreselleşti." ifadelerini kullandı.

Atakum Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Model Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Fatma Betül Tunçer, "Model Birleşmiş Milletler" konferansının kentte devlet okulları arasında ilk kez düzenlendiğini belirtti.

Tunçer, konferansların öğrencilere toplum önünde konuşma, dünyadaki pekçok problem hakkında bilgi sahibi olma ve yabancı dilleri ana dili gibi konuşma yetisi kazandırdığını söyledi.

MUN (Model Birleşmiş Milletler Konferansı)

Model Birleşmiş Milletler, dünyanın dört bir yanında ortaokul, lise ve üniversite düzeyinde ders dışı veya kulüp aktiviteleri adı altında faaliyet gösteren bir konsepttir. Katılımcı öğrenciler danışman öğretmenler eşleğinde Birleşmiş Milletler delegesi rolünü üstlenir. Böyle Model Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletlerin uluslararası yaşanan problemlere yönelik çalışmalarını simüle ederek, öğrencilere sorunlara ilişkin bilinç kazandırmayı hedefler.