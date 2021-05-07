Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsaları haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Asya borsaları haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Küresel piyasalarda emtia fiyatlarındaki yükselişin sürdüğünü ve bunun da enflasyon endişelerini artırdığını belirten analistler, bakırın libre fiyatının 4,65 dolarla tarihi zirvesini gördüğünü ifade etti.

Analistler, Asya borsalarının yeni güne alıcılı başlamasına karşın kapanışa yakın karışık bir seyrin hakim olduğunu söyledi.

Japonya pay piyasalarında bugün sınırlı da olsa alıcılı bir seyir izlenirken, Nikkei 225 endeksi yüzde 0,09 değer kazancıyla günü 29.357 seviyesinden tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yatay seyirle 109,13 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de açıklanan ihracat ve hizmet sektör Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin beklentileri aşmasına karşın Şanghay bileşik endeksi günü yüzde 0,65 düşüşle 3.418 seviyesinden tamamladı. Çin'de ihracat, nisanda yıllık yüzde 32,3 artarken, hizmet sektörü PMI 54,3'ten 56,3'e yükseldi.

Güney Kore'de Kospi endeksi günü yüzde 0,58 yükselişle 3.197 puandan kapatırken, Hindistan'da Sensex endeksi şu sıralarda yüzde 0,35 artışla 49.117 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,16 azalışla 28.591 seviyelerinde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan