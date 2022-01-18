ASO Başkanı Özdebir'den mühendis ve bilim adamı sayısının artırılması çağrısı

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye'nin mühendis ve bilim insanı sayısının Avrupa Birliği (AB) ortalamasının altında kaldığına işaret ederek, "Türkiye'nin sınırlı bir mühendis ve bilim adamı ile teknoloji üretmeye çalıştığı anlaşılmaktadır.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye'nin mühendis ve bilim insanı sayısının Avrupa Birliği (AB) ortalamasının altında kaldığına işaret ederek, " Türkiye'nin sınırlı bir mühendis ve bilim adamı ile teknoloji üretmeye çalıştığı anlaşılmaktadır." ifadesini kullandı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Ankara Kalkınma Ajansı desteğiyle ASO, Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TÖSYÖV) ve Türkiye Bilişim Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen "Deneyimden Üretime Kaviyer- kaviyer.biz" projesi kapsamındaki "Girişim Rehberleri Platformu"nun kapanış toplantısı Ankara'da yapıldı.

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, küresel ekonomide yerini sağlamlaştırmak isteyen Türkiye'nin büyümesinin lokomotif gücünün verimlilik olacağını aktardı.

Özdebir, Türkiye'nin insan kaynağının nitelik olarak yetersiz olduğuna işaret ederek, "Bilim ve teknoloji alanında istihdam edilenlerin toplam istihdam içindeki payına baktığımızda bu durum net bir şekilde görülmektedir. AB ortalamasının yüzde 48 olduğu noktada, 2020 yılı verilerine göre Türkiye'nin yüzde 32'lik oranı, ortalamanın oldukça altında kalmaktadır. Bu oran ile Türkiye Romanya'dan sonra Avrupa'da en düşük orana sahip ülke konumundadır." değerlendirmesinde bulundu.

Mühendis ve bilim insanı sayısının, ileri teknolojili imalat ve bilgi yoğun ileri teknolojili hizmet sektörleri istihdamı içerisindeki payına da dikkati çeken Özdebir, şunları kaydetti:

"AB ortalaması yüzde 19,5'tir. Türkiye yüzde 8,3 oranı ile tüm AB ülkeleri içerisinde en düşük orana sahip ülke konumundadır. Dünyanın ilk 20 ekonomisinde, milyon kişi başına düşen araştırmacı sayısı 2 bin 935'tir. Türkiye'de bu rakam 1157 araştırmacıdır. İlk 20 ekonomi ortalamasında, milyon kişi başına düşen teknisyen sayısı 1052'dir. Türkiye'de ise milyon kişi başına düşen teknisyen sayısı 207'dir. Bu rakamlardan Türkiye'nin sınırlı bir mühendis ve bilim adamı ile teknoloji üretmeye çalıştığı anlaşılmaktadır."

Özdebir, "Deneyimden Üretime Kaviyer" projesinin yalnızca proje kapsamında yer alan bireyler için değil, ülke açısından da önemli olduğunu belirterek, "Tam zamanlı çalışamayan ya da çalışmak istemeyen yetkin bireylerin, sahip oldukları mesleki bilgilerini girişimcilerin güçlenmesi için kullanmalarını sağlayarak, aynı zamanda da onların ekonomiye geri kazandırılmasını hedefleyen proje 'insan kaynağının verimli kullanılmasının' en güzel örneklerinden bir tanesidir." ifadelerini kullandı.

Çalışmayan bireyler ekonomiye kazandırılacak

TÖSYÖV Başkanı Nezih Kuleyin de projenin Türkiye'de çok temel soruna çözüm bulacağına inandığını dile getirerek, "Umarım bu işin sonucunda ortaya Türkiye sanayisini kökten etkileyebilecek önemli bir olayın tohumunu atarız." dedi.

Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Rahmi Aktepe de projenin Ankara için çok faydalı olacağına inandıklarını bildirdi.

Üretkeniz.Biz Kooperatifi Başkanı Melek Bar Elmas da projenin, Türkiye'nin ilk sosyal kooperatifi olduğunu belirterek, projeyle 35-75 yaş arası çalışmayan bireyleri ekonomiye kazandırmayı amaçladıklarını aktardı.