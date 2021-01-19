Yaylacılar kar yağışı üzerine köylere dönmeye başladı
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Yaylacılar kar yağışı üzerine köylere dönmeye başladı

19.01.2021 15:43 | Son Güncelleme: 19.01.2021 16:24

Artvin'de yüksek ve orta rakımlı kesimlerinde etkili olan kar yağışı ile yayla ve mezralarda bulunan yaylacılar, sürüleriyle köylere dönmeye başladı.

Artvin'de yüksek ve orta rakımlı kesimlerinde etkili olan kar yağışı ile yayla ve mezralarda bulunan yaylacılar, sürüleriyle köylere dönmeye başladı.

Baharla yaylalara göç eden ve yörede "yaylacı" olarak adlandırılan besicilerin çoğu, bu kış havanın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi üzerine geri dönmemeyi tercih etti.

Bölgede son günlerde havaların soğuması ve kar yağışının etkili olmasıyla yaylacılar, daha alçak rakımlı köylere inmeye başladı.

Borçka ilçesine bağlı Atanoğlu köyünde hayvancılıkla uğraşan Nihat Gülçay (61), AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 yıldır yağmur, kar, güneş demeden hayvancılıkla uğraştığını söyledi.

Kış mevsiminin hayvancılıkla uğraşan insanlar için zor bir dönem olduğunu ifade eden Gülçay, alıştığından dolayı kendisine hiçbir şeyin zor gelmediğini dile getirdi.

Gülçay, 200 civarında koyun ve keçisi olduğunu kaydederek, "Ben geçimimi hayvancılıkla sağlıyorum. 30-35 senedir bu işi yapıyorum. 6 çocuk büyüttüm. Hepsini ekmek sahibi yapıp evlendirdim. Sağlığım elverdiği sürece hayvancılıkla uğraşmaya devam edeceğim. Kışları hayvancılık zor olsa da ben alıştım." dedi.

Kar yağdığı için mezradan köye inmek zorunda kaldığını belirten Gülçay, baharda havaların ısınmasıyla tekrar mezralara, sonra da yaylalara çıkacağını söyledi.

Atanoğlu köyünün Klaskür Yaylası'nda sürülerini otlatan 68 yaşındaki İsmail Kesici de yıllardır geçimini hayvancılıkla sağladığını ifade etti.

Yaklaşık 250 keçisi olduğunu belirten Kesici, "Baharla birlikte hayvanlarımı otlatmak için 2100 rakımlı Klaskür Yaylası'na gidiyorum. Burada yaklaşık 8 ay kalıyorum. Havalar bu yıl geç soğudu. En uzun süreyle bu yıl yaylada kaldık." diye konuştu.

Yaylacılar kar yağışı üzerine köylere dönmeye başladı
Yaylacılar kar yağışı üzerine köylere dönmeye başladı
Yaylacılar kar yağışı üzerine köylere dönmeye başladı
Yaylacılar kar yağışı üzerine köylere dönmeye başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

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