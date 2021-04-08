Artvin'de bir otomobilde 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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Artvin'de bir otomobilde 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu - Haberler | Güncel
Artvin'de bir otomobilde 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Artvin'in Yusufeli ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Yusufeli İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Esenyaka köyü yol ayrımında durumundan şüphelenilen bir otomobil durduruldu.

Ekiplerce otomobilde yapılan aramada, sürücü M.D'ye ait olduğu tespit edilen çeşitli marklarda ruhsatsız 5 tabanca ile bu tabancalara ait 5 şarjör ile 7 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan M.D, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu

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