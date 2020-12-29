Artvin'de bir köy karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Artvin'de bir köy karantinaya alındı

29.12.2020 16:53 | Son Güncelleme: 29.12.2020 16:56
Artvin'de bir köy karantinaya alındı

Artvin'in Hopa ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Artvin'in Hopa ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Hopa Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda Çamlı köyünün tamamının karantinaya alındığı belirtildi.

Bugün saat 18.00'de başlayacak karantinanın, 5 Ocak saat 17.00'ye kadar geçerli olacağı ifade edilen açıklamada, karantina kapsamında, Çamlı köyüne yapılacak giriş çıkışların kolluk kuvvetleri tarafından denetleneceği, karantina ihlalinin tespiti durumunda cezai işlem uygulanacağı kaydedildi.

Açıklamada, Çamlı köyünde ikamet edip ilçe merkezi ve diğer ilçelerde çalışan kamu personeli ve özel sektör çalışanlarının karantina kurallarına uymasına, görevine devam etmesi gereken memurların, kurum amirinin teklifi ve Kaymakamlık makamının onayıyla istisnai tutulmasına karar verildiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Öznur Çalık Fahrettin Koca Süleyman Soylu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Berk Oktay Hülya Avşar Burak Özçivit Murat Dalkılıç
Spor Arda Turan Rıza Çalımbay Fırat Aydınus Bahattin Şimşek Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kaza Rusya Beşiktaş Sivasspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Artvin'de bir köy karantinaya alındı | Haberler Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 17:19:27. #1.15#
title