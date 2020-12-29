Artvin'de bir köy karantinaya alındı

Artvin'in Hopa ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Hopa Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda Çamlı köyünün tamamının karantinaya alındığı belirtildi.

Bugün saat 18.00'de başlayacak karantinanın, 5 Ocak saat 17.00'ye kadar geçerli olacağı ifade edilen açıklamada, karantina kapsamında, Çamlı köyüne yapılacak giriş çıkışların kolluk kuvvetleri tarafından denetleneceği, karantina ihlalinin tespiti durumunda cezai işlem uygulanacağı kaydedildi.

Açıklamada, Çamlı köyünde ikamet edip ilçe merkezi ve diğer ilçelerde çalışan kamu personeli ve özel sektör çalışanlarının karantina kurallarına uymasına, görevine devam etmesi gereken memurların, kurum amirinin teklifi ve Kaymakamlık makamının onayıyla istisnai tutulmasına karar verildiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur