Arıcak Kaymakamı Onur ŞAN

NEVŞEHİR (Habermetre) - 1992 yılında Ankara'da doğmuş olup aslen Nevşehir Kozaklı ilçesine kayıtlıdır. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamladı. 2014 yılında Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden, 2020 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler ana bilim dalında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

Meslek hayatına 2016 yılında Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığında vergi müfettiş yardımcısı olarak başladı. 2017 yılında Şanlıurfa Kaymakam adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine intisap etti. Kaymakam refikliği stajını Armutlu ve Nizip ilçelerinde tamamladı. Niğde'nin Çamardı ve Ulukışla ilçelerinde Kaymakam vekili olarak görevlendirildi. Yurt dışı stajı kapsamında Leicester Üniversitesinde dil eğitimi aldı. İngiltere'de yerel yönetimler üzerine çeşitli kamu kuruluşlarında incelemelerde bulundu. 2019-2021 yılları arasında Düzce ili Çilimli Kaymakamı olarak görev yaptı.

20. 08. 2021 tarihli ve 2021/412 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Arıcak Kaymakamı olarak atanan Onur ŞAN evli olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

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