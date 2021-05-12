Ardahan, Kars ve Ağrı'da bayram arifesinde Kovid-19 tedbirleri denetlendi
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Ardahan, Kars ve Ağrı'da bayram arifesinde Kovid-19 tedbirleri denetlendi

Ardahan, Kars ve Ağrı'da bayram arifesinde Kovid-19 tedbirleri denetlendi
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Ardahan, Kars ve Ağrı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" tedbirleri, bayram arifesinde denetlendi.

Ardahan, Kars ve Ağrı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" tedbirleri, bayram arifesinde denetlendi.

Ardahan Valisi Hüseyin Üner, beraberindeki görevlilerle Milli Egemenlik Parkı bölgesinde denetim gerçekleştirdi.

Öner, gazetecilere yaptığı açıklamada, tam kapanma sürecinde son bir haftada görülen vaka artışının üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Tedbir ve denetimlerle bunun aşılacağına inandıklarını dile getiren Öner, şunları kaydetti:

"Son bir haftada vaka artışı oldu. Ancak bayram boyunca da bu yoğun çalışmalarımız ve denetimlerimiz sürecek. Bu şekilde artış tablosunu değiştirmek istiyoruz. Vatandaşlarımızın bayramını tebrik ederken, bayram sürecinde kurallara uyalım istiyoruz. Bu bayramda birbirimizi korumak için sesimizi duyurmak suretiyle, telefonla bayramlaşalım. Bir zafiyet gösterilmesin. Bu dönemin ruhuna aykırı davranmayalım."

Kars

Kars'ta da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri birçok işletmeyi Kovid-19 kapsamında denetledi.

Tam kapanma sürecinde araçlarıyla seyreden vatandaşların izin belgelerini de sorgulayan ekipler, tedbirlere uymayanlara ceza kesti.

Ekipler market alışverişine çıkan vatandaşlara da maske uyarısı yaptı.

Ağrı

Ağrı'da da polis ekipleri il merkezi ve ilçelerde denetimlerine devam ediyor.

Yol kontrol uygulamasının yanı sıra cadde ve sokaklarda da denetim yapan ekipler, sürücülerin ve vatandaşların izin belgelerini kontrol edip tam kapanma sürecini ihlal edenlere cezai işlem uyguladı.

Ekipler, alışverişe çıkan vatandaşları da tedbirlere uymaları konusunda uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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