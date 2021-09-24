Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı

İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız - Haberler | Güncel

Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı Ardahan'da mevsimin ilk karı 2 bin 550 metre yükseklikte bulunan Ilgar geçidine yağdı.

ARDAHAN (İHA) - Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı

ARDAHAN - Ardahan'da mevsimin ilk karı 2 bin 550 metre yükseklikte bulunan Ilgar geçidine yağdı.

Türkiye'de hava sıcaklıklarının düşüşüyle birlikte Ardahan'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Yetkililer Buzlanma Uyarısı yaptı. Ardahan'da dün gün boyu etkisini gösteren soğuk ve yağışlı hava, gece saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Kentteki yüksek noktalarda Kar Yağışı etkisini gösterirken, Ardahan'ın Posof ilçesi arasındaki 2550 rakımlı Ilgar Dağı Geçidi'nde kar yağışı ile birlikte ulaşımda da aksamalar meydana geldi.

Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı

Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı

Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı

Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı
İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız - Son Dakika Haberleri
Türkiye'de 27 bin 844 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 27 bin 844 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti

 Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 132 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 844 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 132 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 844 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.

 Prof. Dr. Aziz Sancar'dan gençlere mesaj: Benim yaptığımı yapmayın, geri dönün

Prof. Dr. Aziz Sancar'dan gençlere mesaj: Benim yaptığımı yapmayın, geri dönün
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Muharrem İnce Mustafa Şentop Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş
Magazin Düm Tek Tek Gülben Ergen Acun Ilıcalı Burak Yamantürk
Spor Marcao Balotelli Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ali Yerlikaya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 10:21:43. #1.11#