Arap ülkelerinde koronavirüs kaynaklı ölümler ve vaka sayıları artıyor
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Cezayir, Güncel, Haber

Arap ülkelerinde koronavirüs kaynaklı ölümler ve vaka sayıları artıyor

Arap ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı artarken, vaka sayıları da yükseliyor.

27.04.2020 00:12 | Son Güncelleme: 27.04.2020 00:12
Arap ülkelerinde koronavirüs kaynaklı ölümler ve vaka sayıları artıyor

Arap ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı artarken, vaka sayıları da yükseliyor.

Kovid-19'a bağlı ölümlerin sayısı Mısır'da 317, Cezayir'de 425, Fas'ta 161, Irak'ta 87 oldu.

Mısır

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün 10 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vefat sayısının 317'ye ulaştığı bildirildi.

Ülkede 215 kişiye daha Kovid-19 tanısı konulduğu bilgisine yer verilen açıklamada, toplam vaka sayısının 4 bin 534'e, hastaneden taburcu edilenlerin sayısının ise 1176'ya yükseldiği ifade edildi.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede 6 kişinin daha Kovid-19'dan hayatını kaybettiğini, toplam ölü sayısının 425'e ulaştığını duyurdu.

Açıklamada, ülkede 126 yeni vaka tespit edildiği belirtilirken, toplamda 3 bin 382 kişide Kovid-19 teşhisi konulduğu, bunlardan 1508'inin iyileştiği kaydedildi.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Kovid-19'a yakalanan 1 kişinin daha yaşamını yitirdiği, böylece toplam can kaybının 161 olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, 168 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 4 bin 65'e çıktığı, şu ana kadar 486 kişinin ise virüsü yendiği aktarıldı.

Irak

Irak Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 87 olduğunu, vaka sayısına 57 kişinin daha eklendiğini belirtti.

Yeni tanılarla ülkede toplam vaka sayısının 1820'ye yükseldiği ifade edilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının 1263'e ulaştığı bildirildi.

Kaynak: AA

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