Arap hat sanatı UNESCO'nun kültürel miras listesine alındı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Arap hat sanatını Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne aldı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberinde, "Arap hat sanatı, bilgi, beceri ve uygulamaları" öğesinin listeye alınması için başvurunun Riyad'ın öncülüğünde, Arap Birliği Eğitim Kültür ve Bilim Teşkilatı (ALECSO) gözetiminde 16 Arap ülkesinin katılımıyla yapıldığı hatırlatıldı.

Suudi Arabistan Kültür Bakanı Bedir bin Abdullah bin Ferhan, Arap hat sanatının UNESCO listesine alınmasının, bakanlığın bu sanata hizmet etme yönündeki yönlendirmesiyle koordineli şekilde geliştiğini söyledi.

Arap yazısının, Arap kahvesi, zemzem gibi ürünlerden sonra Arap coğrafyasından UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınan dokuzuncu öğe olduğu belirtildi.

Umman resmi ajansı ONA'da ise söz konusu kararın halihazırda Paris'te yürütülen ve 18 Aralık'a kadar devam edecek Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunmasına İlişkin Hükümetlerarası Komite Toplantısı'nda alındığı kaydedildi.

ALECSO, Arap hat sanatının UNESCO listesine dahil edilmesi için oluşturulan ortak Arap dosyasını 30 Mart 2020'de örgütün genel sekreterliğine teslim etmişti.

Başvuruda Suudi Arabistan'ın yanı sıra Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Tunus, Cezayir, Irak, Sudan, Umman, Filistin, Lübnan, Kuveyt, Mısır, Fas, Moritanya ve Yemen yer almıştı.

AA / Hamdi Yıldız - Son Dakika Haberleri

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