Araban'da hayırsever iş adamının bakım ve onarımını yaptırdığı cami bayrama hazırlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Araban'da hayırsever iş adamının bakım ve onarımını yaptırdığı cami bayrama hazırlandı

Araban'da hayırsever iş adamının bakım ve onarımını yaptırdığı cami bayrama hazırlandı
Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama - Haberler | Güncel

Gaziantep'in Araban ilçesinde hayırsever Haci Şahin tarafından bakım ve onarımı yapılan cami bayrama hazırlandı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde hayırsever Haci Şahin tarafından bakım ve onarımı yapılan cami bayrama hazırlandı.

Şahin'in desteğiyle İmam-ı Gazali Camisi'nde ramazan ayı öncesinde başlatılan bakım ve onarım çalışması tamamlandı ve cami bayram namazı için hazır hale getirildi.

Haci Şahin gazetecilere yaptığı açıklamada, mahalle sakinlerinin talebi üzerine camide bakım onarım çalışmalarının başlatıldığını belirtti.

Şahin, "Fevzi Çakmak Mahallesi sakinleri, Ramazan Bayramı namazını İmam-ı Gazali Camisi'nde kılacak inşallah. Bu vesileyle tüm Arabanlı hemşehrilerimin bayramı mübarek olsun." dedi.

???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Tedbirlere riayet ederek inşallah bayram namazlarımızı kılacağız
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Tedbirlere riayet ederek inşallah bayram namazlarımızı kılacağız
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz
Erdoğan: Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz
Erdoğan: Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Donald Trump Meral Akşener Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Burak Sergen Acun Ilıcalı
Spor Diego Gökhan Gönül Mete Kalkavan Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Araban'da hayırsever iş adamının bakım ve onarımını yaptırdığı cami bayrama hazırlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 16:13:08. #1.16#

title