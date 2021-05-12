Araban'da hayırsever iş adamının bakım ve onarımını yaptırdığı cami bayrama hazırlandı

Gaziantep'in Araban ilçesinde hayırsever Haci Şahin tarafından bakım ve onarımı yapılan cami bayrama hazırlandı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde hayırsever Haci Şahin tarafından bakım ve onarımı yapılan cami bayrama hazırlandı.

Şahin'in desteğiyle İmam-ı Gazali Camisi'nde ramazan ayı öncesinde başlatılan bakım ve onarım çalışması tamamlandı ve cami bayram namazı için hazır hale getirildi.

Haci Şahin gazetecilere yaptığı açıklamada, mahalle sakinlerinin talebi üzerine camide bakım onarım çalışmalarının başlatıldığını belirtti.

Şahin, "Fevzi Çakmak Mahallesi sakinleri, Ramazan Bayramı namazını İmam-ı Gazali Camisi'nde kılacak inşallah. Bu vesileyle tüm Arabanlı hemşehrilerimin bayramı mübarek olsun." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama