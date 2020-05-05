Apple Music, Samsung Smart TV'lerde
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Apple Music, Samsung Smart TV'lerde

Apple Music, Samsung Smart TV'lerde
05.05.2020 09:44 | Son Güncelleme: 05.05.2020 09:44

Spotify'dan sonra en çok aboneye sahip dijital müzik servisi Apple Music, Samsung Smart TV'lerdeki yerini aldı. Böylelikle Samsung Electronics, Apple Music'i Smart TV platformuna dahil eden ilk televizyon markası oldu.

Spotify'dan sonra en çok aboneye sahip dijital müzik servisi Apple Music, Samsung Smart TV'lerdeki yerini aldı. Böylelikle Samsung Electronics, Apple Music'i Smart TV platformuna dahil eden ilk televizyon markası oldu.

Apple Music, Samsung Smart TV'lerde

Apple Music, 60 milyondan fazla şarkı, binlerce çalma listesi, müzik videosu, canlı radyo ve daha fazlasını sunan, Spotify'dan sonra en çok kullanıcıya sahip müzik dinleme servisi. Apple Music'in dezavantajlarından birisi Spotify kadar yaygın cihazda kullanılamaması ancak bu değişecek gibi.

Samsung, Apple Music'i akıllı televizyon platformuna entegre etti. 2018 - 2020 yılları arası Samsung Smart TV modellerinde Apple Müzik uygulaması kullanılabilecek. Aboneler, televizyonlarından milyonlarca şarkıyı dinleyebilecek, en sevilen video klipleri izleyebilecek ve dünya çapındaki müzik uzmanları ve trend öncüleri tarafından hazırlanan binlerce çalma listesini keşfedebilecek. Bunlara ek olarak, kişiselleştirilmiş günlük şarkı önerileri alabilecek ve Frank Ocean, Nicki Minaj, The Weeknd, DJ Khaled ve Elton John gibi sanatçıların özel programlarını yayınlayan ve global canlı radyo istasyonu Beats 1'i dinleyebilecek. Ayrıca aboneler, mesafelerin arttığı bu dönemde birlikteliklerini ve sosyal hislerini devam ettirmek amacıyla editörlerin hazırladığı yeni çalma listeleri, sanatçılarla evde FaceTime üzerinden grup sohbetleri, sanatçılarla özel röportajları ve daha fazlasını içeren yeni "Apple Music ile Evde" içeriklerine de erişebilecek.

Apple Music 3 Ay Ücretsiz Deneme

Samsung Smart TV sahipleri Apple Music'i Samsung Smart TV Uygulama Mağazası'ndan indirebiliyor. Kullanıcılar Apple kimlikleriyle giriş yaparak mevcut aboneliklerini kullanabildiklerini gibi yeni abonelik de başlatabiliyor. Bireysel, aile veya öğrenci abonelik seçenekleriyle Apple Music 3 ay ücretsiz deneme sunuluyor.

Kaynak: Tamindir

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