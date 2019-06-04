AP seçimlerinde Yeşiller tarihi bir başarı elde etti: Türkiye'de Yeşillerin durumu ne?

Avrupa Birliği'ne (AB) üye 28 ülkede 26 Mayıs'ta yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde Yeşillerin gösterdiği başarı çevreci grupların verdiği mücadelenin bir sonucu olarak gösterildi.

Merkez sağ ve sol partiler oy kaybederken aşırı sağ ve Yeşillerin yükselişi şaşırtıcı oldu Euronews.com'da Görüntüle