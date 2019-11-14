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Antalyaspor, teknik direktörlük için Stjepan Tomas ile prensipte anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Bülent Korkmaz'dan boşalan teknik direktörlük için Medipol Başakşehir'in yardımcı antrenörü Stjepan Tomas ile prensip anlaşmasına vardı.

14.11.2019 18:12 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:12
Antalyaspor, teknik direktörlük için Stjepan Tomas ile prensipte anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 'dan boşalan teknik direktörlük için Medipol 'in yardımcı antrenörü Stjepan Tomas ile prensip anlaşmasına vardı.

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tomas ile 3 yıllığına prensipte anlaştıklarını belirtti.

Süğlün, Hırvat teknik adamın kulübüyle yapacağı görüşmeden sonra Antalyaspor'a imza atabileceğini belirterek, "Tomas ile 3 yıllığına prensipte anlaştık ama daha sözleşme imzalamadık. Başakşehir ile görüşmelerini bitirmesini bekliyoruz. Yarın inşallah görevinin başında olur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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