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ANTALYA'NIN SU KAYNAĞI KIRKGÖZ'DEKİ KİRLİLİK ŞAŞIRTTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın doğal su kaynaklarından Kırkgöz Göleti'nde, Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) Çevre Komitesi'nin 18 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla yaptığı sualtı temizliğinde tek bacağı kırılmış masa, tuğladan kapıya inşaat atıkları, çam...

Antalya'nın doğal su kaynaklarından Kırkgöz Göleti'nde, Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) Çevre Komitesi'nin 18 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla yaptığı sualtı temizliğinde tek bacağı kırılmış masa, tuğladan kapıya inşaat atıkları, çam şişeler, plastik atıklar ve çok daha fazlası çıktı.

Muratpaşa Belediyesi'nin aynı zamanda Avrupa'nın en büyük sivil toplum kuruluşları yerleşkesi olan ASSİM çatısı altında bulunan Çevre Komitesi, Döşemealtı Belediyesi'nin destekleriyle Antalya'nın doğal su kaynaklarından Kırkgöz Göleti'nde su altı ve çevre temizliği yaptı.

'Let's do it' hareketinin 2008'de Estonya'dan başlattığı ve küresel bir çevre hareketine dönüşen 18 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinliğe aralarında AKUT'un da bulunduğu sivil toplum kuruluşları, Mustafa Kemal Okulları, Yükseliş Koleji, Şehit Celal Özcan Anadolu Lisesi öğrencileri ve Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Altı Topluluğu katıldı.

Dünya Temizlik Günü için günün erken saatlerinde dernekler, öğrenciler ve dalgıçlar bölgede buluştu. AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu liderliğindeki Sualtı Topluluğu, karada hazırlıkları tamamlamalarını ardından Kırkgöz'e dalarken gönüllüler de göletin çevresinde temizliğe başladı. Etrafa saçılmış ambalaj atıkları, şişeler, sigara izmaritleri tek tek toplanırken su altında ise manzara çok daha ürkütücüydü. Yaklaşık bir saat devam eden dalış sırasında, dalgıçlar suyun altından tek bacağı kırılmış masalar, tuğladan kapıya inşaat atıkları, çam şişeler, plastik atıklar topladı.

Dalış, sualtı kameralarıyla da kayda alınırken o kirlilik içinde yaşamaya çalışan bir sualtı kaplumbağasının kendini korumak için tatlı su yosunlarının arasına saklanmaya çalışması dalışın sürprizi oldu.

KİRLİLİĞİN NEDENİ İNSAN

Etkinliğe gönüllü olarak katılan anaokulu öğretmeni Şenay Yılmaz, "Çevremize, ormanımıza, doğaya sahip çıkmak için buradayız. Önemli olan temizlemek değil kirletmemek" diye konuştu. Bu anlayışın çocuklara da aktarmakla yükümlü olduklarını dile getiren Yılmaz, "Çocuklarımıza çevrenin ve su kaynaklarının ne kadar değerli olduğunu öğretmemiz lazım" dedi. ASSİM Çevre Platformu sözcüsü Togan Engin ise bölgedeki kirliliğin temel nedeninin insan olduğunu belirterek, "İnsanımız kullandığı bir şeyleri rahatlıkla atmayı alışkanlık haline getirmiş. Öncelikle bunun ortadan kaldırılması lazım" şeklinde konuştu.

'PIRIL PIRIL BIRAKMIŞTIK'

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, bölgede son dalışı mart ayında yaptıklarını belirterek, 'Pırıl pırıl bırakmıştık ama insanlarımız böyle bir yeri iyi kullanamıyor. Suyun altında çocuk bezinden masaya, plastik şişelere her şey var. Ambalajlar, pet şişeler, ıslak mendiller, halısından masasına her şey aşağıda dolu. Oysa burası dünyanın en güzel alanlarından. İnsan bu manzarayı görünce üzülüyor" diye konuştu.

ANTALYA'NIN SU KAYNAĞI KIRKGÖZ'DEKİ KİRLİLİK ŞAŞIRTTI

ANTALYA'NIN SU KAYNAĞI KIRKGÖZ'DEKİ KİRLİLİK ŞAŞIRTTI

ANTALYA'NIN SU KAYNAĞI KIRKGÖZ'DEKİ KİRLİLİK ŞAŞIRTTI

ANTALYA'NIN SU KAYNAĞI KIRKGÖZ'DEKİ KİRLİLİK ŞAŞIRTTI
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Haber: ANTALYA'NIN SU KAYNAĞI KIRKGÖZ'DEKİ KİRLİLİK ŞAŞIRTTI - Haberler
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