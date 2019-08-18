ANTALYA Mağarada 3 gün mahsur kalan oğlak kurtarıldı

18.08.2019 16:43

Mağarada 3 gün mahsur kalan oğlak kurtarıldı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 3 gündür bir mağarada mahsur kalan oğlak iş makinesiyle kurtarıldı.

Gazipaşa'ya yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Karatepe Yaylası'nda 3 gündür kayıp olan oğlağı bulmaya çalışan hayvanın sahibi Furkan Çağlayan ve hayvana bakan kardeşi Hamza Çağlayan, oğlağın sesini dar bir girişi bulunan mağaradan geldiğini fark etti. Kendi imkanlarıyla 3 gün girdiği mağaradan oğlağı çeşitli yöntemler deneyerek çıkartmayı deneyen Çağlayan kardeşler çareyi yardım istemekte buldu.

Gazipaşa Belediyesi ve Gazipaşa Ziraat Odası Başkanlığı'ndan yardım isteğine anında cevap verildi. Gazipaşa Belediyesi Tır desteği verirken, Gazipaşa Ziraat Odası ise kepçe gönderdi. Karatepe Yaylası'na çıkan kepçe, oğlağın sıkıştığı dar girişi bulunan mağaraya ulaşmak için yaklaşık 2 saat yol açma çalışması yaptı. Mağara girişine ulaşan kepçe hayvanı kurtarmak için mağaranın giriş bölümünü genişletti. Hayvanın mağaradan çıkması için anne keçi getirildi. Oğlak bir süre sonra mağaradan çıkıp annesinin yanına geldi. Anne keçi ve yavrusu daha sonra sahibinin ağılına konuldu.

Kaynak: DHA