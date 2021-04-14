Mahallede drift yapıp tozu dumana katan şahıs kamerada
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Mahallede drift yapıp tozu dumana katan şahıs kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mahallede drift yapıp tozu dumana katan şahıs kamerada Antalya'nın Kepez ilçesinde etrafı binalarla çevrili toprak alanda bir kişinin TOFAŞ model otomobille attığı drift tepki çekti.

Mahallede drift yapıp tozu dumana katan şahıs kamerada

ANTALYA - Antalya'nın Kepez ilçesinde etrafı binalarla çevrili toprak alanda bir kişinin TOFAŞ model otomobille attığı drift tepki çekti.

Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesinde, etrafı binalarla çevrili toprak alana sabah saatlerinde gelen kimliği belirsiz bir sürücü TOFAŞ model aracı ile tozlu yolda drift atmaya başladı. Toz bulutunun havaya kalkmasına neden olan sürücü, bir süre daireler çizerek drift attı. Toz bulutlarıysa çevredeki apartmanlarda yaşayan vatandaşların balkon ve pencerelerine gelerek vatandaşları rahatsız etti. Bir vatandaş yapılan drifti cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sürücü daha sonra bölgeden ayrıldı.

Mahallede drift yapıp tozu dumana katan şahıs kamerada
Mahallede drift yapıp tozu dumana katan şahıs kamerada
Mahallede drift yapıp tozu dumana katan şahıs kamerada
Mahallede drift yapıp tozu dumana katan şahıs kamerada
Mahallede drift yapıp tozu dumana katan şahıs kamerada
Mahallede drift yapıp tozu dumana katan şahıs kamerada
Mahallede drift yapıp tozu dumana katan şahıs kamerada
Mahallede drift yapıp tozu dumana katan şahıs kamerada
Mahallede drift yapıp tozu dumana katan şahıs kamerada
Mahallede drift yapıp tozu dumana katan şahıs kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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