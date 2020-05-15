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Antalya'da karada başlayan normalleşme denizde devam ediyor

Antalya'da karada başlayan normalleşme denizde devam ediyor Amatör tekne balıkçılarına kaldırılan yasağın ardından, ticari tekneler için de tarih verildi Antalya Deniz Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin: "Ticari teknelerimiz de 27 Mayıs gibi çalışmalarına başlayacağını ön görüyoruz.

15.05.2020 13:58 | Son Güncelleme: 15.05.2020 14:02

Antalya'da karada başlayan normalleşme denizde devam ediyor

Amatör tekne balıkçılarına kaldırılan yasağın ardından, ticari tekneler için de tarih verildi

Antalya Deniz Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin:

"Ticari teknelerimiz de 27 Mayıs gibi çalışmalarına başlayacağını ön görüyoruz. Beklentimiz bu tarihten sonraki süreçte tamamen normalleşip önceki günlerimize dönmek"

"Balıkçılar üyemiz olmamasına rağmen, bütün müracaatlar onlardandı."

ANTALYA - Antalya'da korona virüs tedbirleri kapsamında tekneyle amatör balıkçılığa getirilen yasağın kaldırılmasının ardından gözlerin çevrildiği ticari deniz teknelerde de normalleşme süreci başlıyor. İMEAK Antalya Deniz Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, ticari teknelerin de 27 mayıs tarihinde faaliyetlerine başlayacağı yönünde öngörüde bulunduklarını belirterek, "Beklentimiz bu tarihten sonraki süreçte tamamen normalleşip önceki günlerimize dönmek" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (covid-19) salgının sonrası kıyı kesimlerde faaliyetleri durdurulan tekneyle amatör balıkçılık için, Antalya'dan müjdeli bir haber geldi. Balıkçıların yoğun talepleri üzerine Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Antalya Liman Başkanlığı ve İMEAK Antalya Deniz Ticaret Odası yetkililerinin katılımıyla toplandı. Toplantıda, tekneyle olta balıkçılığı yapan amatör balıkçılara dün itibariyle yasağın kaldırıldığı duyuruldu.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlarda ise, sahil bantlarında ve iç sularda (kıyıdan balıkçılık) tüm amatör balıkçılık faaliyetlerinde yasağın uygulanmasına ve su altı tüfeği, zıpkın vb. aletlerle avcılığın yasağına karar verildi. Yasağın kalktığı maddelerde ise denizde özel tekneler ile amatör su ürünleri avcılığının (olta ile) yapılması serbest bırakıldı. Buna göre balıkçılar, maske takma ve sosyal mesafe kurallarına uymak şartıyla denize açılabilecek. 5 metreye kadar olan balıkçı teknelerinde en fazla 2 kiş, 10 metreye kadar olan teknelerde 3 kişi, 10 metrenin üzerinde olan teknelerde ise 5 kişi denize açılıp olta ile balık tutabilecek.

"Balıkçılar üyemiz olmamasına rağmen, bütün müracaatlar onlardandı"

Korona virüs nedeniyle balıkçılık sektörünün olumsuz yönde etkilendiğini belirten İMEAK DTO Başkanı Ahmet Çetin, alınan kararın son derece önemli olduğunu vurguladı. Çetin, "Sayın valimizin başkanlığında bir toplantı yaptık. Bugün amatör balıkçıları normalleşecek. Kıyı balıkçılığı ve zıpkın balıkçılığı yasak olacak. 5 metreye kadar olan teknelerde 2 kişi, 10 metreye kadar 3 kişi, 10 metrenin üzeri 5 kişi olmak üzere sosyal mesafe ve maske kuralına uyularak tekneyle olta kullanılarak amatör balıkçılık serbest bırakılacak. Herhangi bir saat sınırlaması olmayacak. Denizci arkadaşlarımıza Allah kolaylık versin. Balıkçılar üyemiz olmamasına rağmen, bütün müracaatlar onlardandı. Sayın valimize bu konuyu arz ettiğimizde kendisi de normal karşıladı. İnşallah bu süreci bu şekilde atlatıp, işlerimizi tekrar aynı düzeyde olmasını temenni ediyorum." dedi.

"27 Mayıs'ta ticari teknelere de faaliyete başlayacak"

Ticari teknelerde de 27 mayıs tarihinde normalleşme olacağını ön gördüklerini ifade eden Çetin, "Ticari teknelerimiz çalışmalarına başlaması konusunda talebimiz oldu. Bazı ticari teknelerimiz tam kapasiteli olarak çalışacak. Yaptığımız talepler bu yönde. Biz de bu şekilde olacağını tahmin ediyoruz. Tenezzül ve günü birlik teknelerimiz yüzde 50 kapasiteyle yeni bir karara kadar bu şekilde çalışacak. Tüm hazırlıklar bitti. Tekneler yavaş yavaş denizle buluşuyorlar. Beklentimiz Mayıs 27'den sonraki süreçte tamamen normalleşip önceki günlerimize dönmek" diye konuştu.

Denizlerdeki normalleşme sonrası herhangi bir sıkıntının yaşanmayacağı yönünde görüş de bildiren Çetin, "Denizde sosyal mesafeye uyulduğu sürece hiçbir sorun olmayacaktır. Daha temiz ve güzel bir hava. Sayın hocalarımız suda herhangi bir sorun olmayacağını da açıklıyorlar." dedi.

Antalya'da karada başlayan normalleşme denizde devam ediyor

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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