Antalya'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Antalya'nın Alanya ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Hasan Murat Diler'in kullandığı 07 HMD 07 plakalı motosiklet, Cikcilli Mahallesi'nde, Turgay T. idaresindeki 07 HNR 38 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Diler, 112 Acil Servis ekiplerince Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Diler, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA