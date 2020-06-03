Antalya'da Hint Keneviri operasyonu Antalya'da Hint Keneviri operasyonu Antalya'da bir adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda kenevir bitkisi ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Antalya'da Hint Keneviri operasyonu

ANTALYA - Antalya'da bir adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda kenevir bitkisi ve uyuşturucu madde ele geçirildi. C.A. isimli şahıs olayla ilgili gözaltına alındı. Kenevir bitkileri ise yakılarak imha edildi.

Antalya'nın Kepez ilçesi Duacı mahallesinde bir adreste C.A. isimli şahsın bahçe içerisinde bulunan serada hint keneviri bitkisi yetiştirdiği bilgisi elde edilmesi üzerine adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 1.190 Kök Kenevir Bitkisi, kesilerek kurutulmaya bırakılan 1.014 gram esrar olduğu değerlendirilen madde, bir adet ruhsatsız av tüfeği ve bu silaha ait 10 adet fişek ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden şüpheli C.A. hakkında "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" "2313 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek" ve "6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek" suçlarından işlem yapıldı.

Kaynak: İHA