Antalya'da geçen ay havadan yapılan denetimlerde 520 sürücüye ceza uygulandı

Antalya'da geçen ay havadan yapılan trafik denetimlerinde kurallara uymadıkları tespit edilen 520 sürücüye para cezası kesildi.

Antalya'da geçen ay havadan yapılan trafik denetimlerinde kurallara uymadıkları tespit edilen 520 sürücüye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent trafiği nisanda helikopter ve drone aracılığıyla denetlendi

Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması, denetim faaliyetlerinin etkin gerçekleştirilmesi ve sürücülerdeki yakalanma riski duygusunun sürekli üst düzeyde tutulması amacıyla gerçekleştirilen kontrollerde, "sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, kara yolunda zorunlu haller dışında duraklamak, park etmek" gibi ihlaller tespit edildi.

Kurallara uymadığı belirlenen 520 sürücüye para cezası uygulandı.

Ayrıca geçen ay, radarla hız denetiminde 1656, roadpol hız denetiminde 333 sürücüye ve yük taşıyan araç denetiminde ise 272 sürücüye ceza verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş