Annesine kızıp, beraber oturdukları evi yaktı (2)
TUTUKLANDIBursa'nın İnegöl ilçesinde, beraber yaşadığı annesi Sevda Demirtok'a (50) kızıp evi yakan Onur Demirtok (28), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, beraber yaşadığı annesi Sevda Demirtok'a (50) kızıp evi yakan Onur Demirtok (28), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde annesine kızdığı için evi yaktığını söyleyen Onur Demirtok, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Onur Demirtok, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.