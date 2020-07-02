Ankara Valiliği: "Salgının yayılma hızının engellenmesi adına, il UHK kararı uyarınca ilimizde...
Ankara Valiliği: "Salgının yayılma hızının engellenmesi adına, il UHK kararı uyarınca ilimizde maske zorunluluğunun ve diğer kısıtlamaların yanı sıra her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü vb. faaliyetler 15 gün süreyle kısıtlandırılmıştır.
02.07.2020 13:02 | Son Güncelleme: 02.07.2020 13:22
Ankara Valiliği: "Salgının yayılma hızının engellenmesi adına, il UHK kararı uyarınca ilimizde maske zorunluluğunun ve diğer kısıtlamaların yanı sıra her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü vb. faaliyetler 15 gün süreyle kısıtlandırılmıştır." - ANKARA
Kaynak: İHA