Ankara Keçiörengücü'nün stoperi Fatih Selimhan Solmaz: "Play-off'a kalmak istiyoruz"
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Ankara Keçiörengücü'nün stoperi Fatih Selimhan Solmaz: "Play-off'a kalmak istiyoruz"

Ankara Keçiörengücü'nün stoperi Fatih Selimhan Solmaz: 'Play-off'a kalmak istiyoruz'
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü'nün 31 yaşındaki stoperi Fatih Selimhan Solmaz, son hafta maçında Bursaspor'u yenerek play-off'a kalmak istediklerini bildirdi.

TFF 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü'nün 31 yaşındaki stoperi Fatih Selimhan Solmaz, son hafta maçında Bursaspor'u yenerek play-off'a kalmak istediklerini bildirdi.

Başkent ekibinin sezon başında kadrosuna kattığı Fatih Selimhan, kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör İlker Püren'in şans verdiği maçlarda sahada en iyisini yapmaya çalıştığını anlatan Fatih Selimhan, "Ankara Keçiörengücü'nü çok güzel buldum. Geldiğim için çok mutluyum. Burada çok güzel arkadaşlık ortamına sahibiz. Antrenmanlarda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Takıma katkı sağlamak istiyorum. Bu açıdan performansımın iyi olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Fatih Selimhan, sezonun ikinci yarılarının ilk yarıya göre her zaman daha zor geçtiğine dikkati çekerek, "Bu sezonki performansımız biraz inişli çıkışlıydı. İkinci yarıya nazaran sezonun ilk yarısı bizim için daha iyi geçti. Genel anlamda başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Play-off'a kalmak için de bu hafta son maçımıza çıkacağız. Bursaspor maçında yine 90 dakika boyunca elimizden gelenin en iyisini yapıp inşallah play-off'a kalmak istiyoruz. Kulübümde başarılı olmak, uzun yıllar buraya hizmet etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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