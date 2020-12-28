Ankara'da kısıtlamanın bitmesiyle sokaklar hareketlendi
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Ankara'da kısıtlamanın bitmesiyle sokaklar hareketlendi

28.12.2020 07:43 | Son Güncelleme: 28.12.2020 07:47
Ankara'da kısıtlamanın bitmesiyle sokaklar hareketlendi

ANKARA'da uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle sokaklar araç trafiğine açıldı.

ANKARA'da uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle sokaklar araç trafiğine açıldı. Cadde ve sokaklarda araç ve insan hareketliliği görülmeye başlandı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Yasağın sona ermesiyle birlikte Ankara'da cadde ve sokaklar araç trafiğine açıldı. Yollarda araç ve insan hareketliliği görülmeye başlandı. Yasak boyunca emniyete bağlı ekipler, kentin belirli bölgelerinde kontrol noktası oluşturdu. Kısıtlama kurallarına uymayan kişilere emniyet ekiplerince cezai işlem uygulandı. 


Ankara'da kısıtlamanın bitmesiyle sokaklar hareketlendi
Ankara'da kısıtlamanın bitmesiyle sokaklar hareketlendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ

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