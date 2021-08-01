Ankara'da kayıp olan 5 yaşındaki otizmli çocuk 7 saat sonra sığınakta bulundu
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Ankara'da kayıp olan 5 yaşındaki otizmli çocuk 7 saat sonra sığınakta bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'da kayıp olan 5 yaşındaki otizmli çocuk 7 saat sonra sığınakta bulundu -7 saat sonra bulunan otizmli çocuğa Özel harekat polisi üşümemesi için kendi parkasını sardı Ankara'nın Çubuk ilçesinde annesiyle gittiği parkta kaybolan 5 yaşındaki otizmli Nisanur Akgül, Özel harekat polis...

Ankara'da kayıp olan 5 yaşındaki otizmli çocuk 7 saat sonra sığınakta bulundu

-7 saat sonra bulunan otizmli çocuğa Özel harekat polisi üşümemesi için kendi parkasını sardı

ANKARA - Ankara'nın Çubuk ilçesinde annesiyle gittiği parkta kaybolan 5 yaşındaki otizmli Nisanur Akgül, Özel harekat polis ekipleri tarafından 7 saat sonra sitenin sığınağında bulundu. Özel harekat polisi küçük cocuğun üşümemesi için kendi parkasıyla sardı.

Olay, akşam saatlerinde Çubuk ilçesi Aşağı Çavundur TOKİ bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre evden Annesi Çiğdem Akgül ile birlikte parka çıkan otizmli Nisanur Akgül, bir süre sonra gözden kayboldu. Anne gözden kaybolan Nisanur'u bulamayınca durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis, Özel Harekat polis ekipleri, AFAD, AKUT, ANDA, İtfaiye ve Belediye ekipleri sevk edildi. Geniş bir alanda yapılan aramalara Çubuk ilçesindeki vatandaşlarda katıldı. Olay yerine yakın dere ve boş alanlarda arama- tarama faaliyetleri yapılırken küçük Nisanur 7 saat aranın ardından daha öncede bakılan apartmanın sığınağında Özel harekat polis ekipleri tarafından bulundu.

Yüzde 90 duyma engelli ve konuşamayan küçük Nisanur'un üşümemesi için Özel Harekat polisi kendi parkasıyla sardı. Anne Çiğdem Akgül ise bulunan kızına sarılarak mutluluk gözyaşı döktü. Küçük Nisanur ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

Mahalle Muhtarı Abdullah Esre "Saat 17.00 sıralarında yavrumuz parkta oynarken annesinin elinden kurtuluyor ve kayıp oluyor. Daha sonra komşular filan aramaya çıkıyor. Fakat çocuk sığınağa giriyor. Sığınağı da 2-3 defa aradığımız halde bulamadık daha sonra sığınakta saat 01: 30 gibi bulunuyor. Bütün emniyet, belediye, tüm arama- tarama çalışmalarına katılan arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi.

Ankara'da kayıp olan 5 yaşındaki otizmli çocuk 7 saat sonra sığınakta bulundu
Ankara'da kayıp olan 5 yaşındaki otizmli çocuk 7 saat sonra sığınakta bulundu
Ankara'da kayıp olan 5 yaşındaki otizmli çocuk 7 saat sonra sığınakta bulundu
Ankara'da kayıp olan 5 yaşındaki otizmli çocuk 7 saat sonra sığınakta bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Kalay

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Ankara'da kayıp olan 5 yaşındaki otizmli çocuk 7 saat sonra sığınakta bulundu - Haberler
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