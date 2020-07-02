Anamur Belediyesi Meclisi temmuz ayı toplantısını gerçekleştirdi Anamur Belediyesi Meclisi'nin temmuz ayı olağan toplantısı yapıldı.

Anamur Belediyesi Meclisi'nin temmuz ayı olağan toplantısı yapıldı.

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, başkanlığında Belediye Meclis Salonunda gerçekleşen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Düzenlenen toplantıda ayrıca komisyonlar da oluşturuldu.

Gizli oyla yapılan seçimlerde Belediye Encümeni Üyeliğine Ahmet Çetin, Halil Kerbali, İmar Komisyonu'na Hatice Bozkurt Kutlutürk, Derya Tuna Karan, Ali Yılmaz, Ali Kubilay Erdal ve Tekin Mutlu, Plan ve Bütçe Komisyonu'na İlhan Öz, Mehmet Bozkurt, Ahmet Ceren, Ozan Atalay ve Necdet Yıldız, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu'na ise Nilgün Ayhan, Kazım Kılınç, Funda Cop, Umut Bulut ve Bilge Oğuz seçildi.

Kaynak: AA