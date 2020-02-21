ANADOLU YAKASI'NDA YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR
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ANADOLU YAKASI'NDA YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR

Gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur sabahın ilk saatlerinde Anadolu Yakası'nda yer yer etkili oldu.

21.02.2020 06:57 | Son Güncelleme: 21.02.2020 06:57
ANADOLU YAKASI'NDA YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR
Gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur sabahın ilk saatlerinde 'nda yer yer etkili oldu. , ve güzergahında zaman zaman etkili olan yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Görüntü dökümü:

Yağmurdan detaylar

-D-100'den detaylar-Kartal ve Üsküdar'dan yağmur detayları-Vatandaşlardan ve araçlardan detaylar-Genel ve detaylar 

 


- Bengi
Kaynak: DHA
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