Anadolu Yakası konut projeleri yabancı yatırımcıların radarında

07.01.2020 10:58 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:58

Beyttürk iştiraki olan Reagroups Gayrimenkul Pazarlama'nın Yönetim Kurulu Üyesi Soner Keleş, İstanbul'da yabancı yatırımcı ilgisinin son dönemde Anadolu Yakası konut projelerine doğru yoğun bir şekilde yöneldiğini bildirdi.

Beyttürk'ten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Keleş, Reagroups olarak şu anda pazarlamasını gerçekleştirdikleri 7 farklı proje bulunduğunu, Anadolu Yakası'nı Orta Doğu ve Çin pazarı ile buluşturarak her ay onlarca konutun yabancı yatırımcıya satılmasına aracılık ettiklerini belirtti.

Keleş, gayrimenkul sektöründe uzun süredir devam eden belirsizliğe rağmen geçen yıl yabancıya konut satışında vatandaşlık imkanının 250 bin dolara çekilmesi ve artan yabancı teşvikleri ile birlikte 2018 ve 2019'da yabancıya konut satışında patlama yaşandığını kaydetti.

Özellikle İstanbul Avrupa Yakası'na olan yoğun talebin Esenyurt, Beylikdüzü ve Avcılar lokasyonlarında sıkıştığını belirten Keleş, inşaat sektörünün daralması ile bu bölgelerde yeni inşaat projelerinin başlamaması ve mevcut stokların hızla erimesi nedeniyle yabancı talebine, Avrupa Yakası'nda tamamlanmış proje seçeneğinin sunulamaz hale geldiğini aktardı.

Avrupa Yakası'nda, hemen teslim projelerde kalan konut stoklarının azalması ile yabancı yatırımcıya inşaatı devam eden projelerin sunulduğunu bildiren Keleş, yabancı yatırımcının da yerli müşteriler gibi inşaat aşamasında olan projelere ilgisinin daha az olduğunu vurguladı.

Keleş, "Yabancı yatırımcı, önce Türkiye ekonomisine, sonra sektöre güven duyarak konut satın alıyor. Yatırımcıların konut satın alma hareketini, onlara sunulan vatandaşlık hakkı destekledi. Yabancı yatırımcı, ağırlıklı olarak tamamlanmış, tapusu verilen ve teslimi hemen yapılan konutları tercih ediyor. Bu noktada, İstanbul Anadolu Yakası'nda yer alan hemen teslim projelere karşı ilgi giderek artmaktadır." ifadelerini kullandı.

"Konut yatırımlarını Kadıköy, Ataşehir, Maltepe ve Kartal'da yapıyorlar"

Soner Keleş, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın genişletilmesi ile Orta Doğu'dan gelen seferlerin bu havalimanında artması, Anadolu Yakası'nda metro ve Marmaray ile Avrupa Yakası'na geçişin çok kolay sağlanması, Avrasya tüneli ile İstanbul'un tarihi ve turistik bölgelerine kolay ulaşım imkanı, daha az trafik ve daha geniş yeşil alanların yabancının ilgisini Anadolu Yakası'na doğru çektiğini, özellikle İran vatandaşlarının bu bölgeyi daha çok tercih ettiğini, konut yatırımlarını Kadıköy, Ataşehir, Maltepe ve Kartal ilçelerinde yaptıklarını bildirdi.

Keleş, "Geçtiğimiz yıllarda Avrupa Yakası'na olan yoğun yabancı ilgisi, bu bölgede yer alan projelerde konut fiyatlarının hızla yükselmesine neden oldu. Bu durum daha uygun fiyatlı konsept proje arayışında olan yabancı ilgisini Anadolu Yakası projelerine doğru yöneltti. İstanbul'da yabancı yatırımcı ilgisi, son dönemde Anadolu Yakası konut projelerine doğru yoğun bir şekilde yöneldi." ifadelerini kullandı.

Anadolu Yakası konut projelerinde uygun fiyatlı ve uzun vadeli ödeme seçenekleri sunan konut stoklarının halen bulunduğunu aktaran Keleş, Reagroups olarak yabancıya konut satışı yapan aracı kurumlar ve yabancı yatırımcılara bu bölgenin değerini ve Avrupa Yakası'na göre öne çıkan avantajları anlattıklarını bildirdi.

Kaynak: AA