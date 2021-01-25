Anadolu Efes'in konuğu Kızılyıldız mts
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Anadolu Efes'in konuğu Kızılyıldız mts

25.01.2021 09:47 | Son Güncelleme: 25.01.2021 09:50
Anadolu Efes'in konuğu Kızılyıldız mts

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında yarın Sırbistan'ın Kızılyıldız mts ekibini konuk edecek.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında yarın Sırbistan'ın Kızılyıldız mts ekibini konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Avrupa Ligi'nin geride kalan bölümünde 11 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, averajla 8. sırada bulunuyor. Ligde 7 galibiyet ve 14 yenilgisi olan Kızılyıldız mts ise averajla 16. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Sırbistan'da oynanan maçı Anadolu Efes, 75-64'lük skorla kazanmıştı.

Avrupa'da 708. maçına çıkacak

Anadolu Efes, Kızılyıldız mts karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 708. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 707 karşılaşmada 399 galibiyet ve 308 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise 460. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 459 karşılaşmada 242 galibiyet alırken, 217 kez ise salondan mağlup ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Oğuzhan Koç Demet Akalın Jennifer Lopez Oktay Kaynarca
Spor Okan Buruk Fatih Terim Ali Şansalan Ünal Karaman Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Türk İtfaiye Gaziantep Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Anadolu Efes'in konuğu Kızılyıldız mts - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 09:55:51. #1.16#
title