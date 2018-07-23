Amine Gülşe, Alman Milli Takımını Bırakan Nişanlısı Mesut Özil'e Destek Oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la fotoğraf çektirmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Mesut Özil, kendisine yapılan ırkçı saldırılar nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamıştı. Özil'e bu zor zamanlarından en büyük destek oyuncu nişanlısı Amine Gülşe'den geldi.

"HER ZAMAN YANINDAYIM AŞKIM"

Alman medyasının saldırmaya devam ettiği Özil'e nişanlısından destek geldi. Özil'in nişanlısı Amine Gülşe, resmi Instagram hesabından "Her zaman yanındayım, seninle gurur duyuyorum aşkım" diye yazdı.