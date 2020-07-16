Amasya Valisi Masatlı Gümüşhacıköy ilçesini ziyaret etti Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Gümüşhacıköy ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Gümüşhacıköy ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı'yı makamında ziyaret eden Masatlı, Amasya'ya atanmasından dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Kaymakam Arabacı'dan Gümüşhacıköy ile ilgili bilgi alan Masatlı, öğretmenevi konferans salonunda köy ve mahalle muhtarlarıyla, İlçe Halk Kütüphanesinde ise sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi.

Masatlı, 15 Temmuz şehidi Ümit Çoban'ın ailesini de ziyaret etti.

Kaynak: AA