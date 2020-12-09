Amasya Valisi Masatlı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Amasya Valisi Masatlı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

09.12.2020 14:57 | Son Güncelleme: 09.12.2020 15:00
Amasya Valisi Masatlı, AA'nın

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Masatlı, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi, bunlar hakkında bilgi aldı.

Vali Masatlı, yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", spor kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Buz tutan gölde futbol", haber kategorisinde ise Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim" fotoğrafı için oy kullandı.

Fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirten Masatlı, fotoğrafları çeken muhabirlere teşekkür etti.

Masatlı, AA'nın hem Türkiye hem de dünyadaki haberlerin insanlara ulaştırılmasında büyük rol üstlendiğini belirtti.

Yüzyıl önce "Anadolu'nun sesini dünyaya duyurma" misyonu ile kurulan AA'nın bugün de ürettiği haber, görüntü ve fotoğraflarla bu görevini hakkıyla yerine getirdiğini ifade eden Masatlı, "Anadolu Ajansı, insanlığın sorunlarını ön plana çıkarma, merhamet ve sevgiye çağırma adına çok güzel fotoğraf karelerini topluma sunuyor. Fotoğraflar, bildiğiniz üzere o anı ölümsüzleştiren ve geleceğe ışık tutan belgelerdir. Bu anlamda böyle bir çalışmanın yapılması gerçekten sevindirici, Anadolu Ajansı'mızı bu çalışmasından dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

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