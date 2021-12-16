Amasya'da fuhuş operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Amasya'da fuhuş operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Amasya'da fuhuş operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
AA / Hülya Turan - Haberler | Güncel

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.

AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince fuhşa aracılık ve yer temin etmek suçlarına ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.S, K.E, Z.S, M.D, N.T. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, R.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri dün, Merzifon, Gümüşhacıköy ve Suluova ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 6 şüpheliyi gözaltına almıştı.

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AA / Hülya Turan - Son Dakika Haberleri

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