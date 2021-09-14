Son dakika haber... Besi çiftliğinde çıkan yangına müdahale ediliyor - Haberler
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Son dakika haber... Besi çiftliğinde çıkan yangına müdahale ediliyor

AA / Tevfik Öztürk - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Amasya'nın Taşova ilçesinde besi çiftliğinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Amasya'nın Taşova ilçesinde besi çiftliğinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Faravga mevkisinde bir şirkete ait çiftliğin saman depolama alanında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine Taşova ve Erbaa belediyeleri ile Taşova Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme araçları, jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Olay yerine gelen Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, yaptığı açıklamada, yangında can kaybının olmadığını söyledi.

Ekiplerin alevlere müdahale ettiğini belirten Öztürk, "Ancak saman yangınlarına nasıl müdahale yapılacağı önemli olduğu kadar da zordur. Bu yangının kontrol altında birkaç gün süreceği tahmin ediliyor. Ekiplerimiz can kaybının olmadığı bu alanda ve daha fazla mal kaybını, yangının çevreye sıçramasını önlemek amacı ile sabaha kadar yangını kontrol altında tutacaklar. Yangının parasal zararı yaklaşık 250 bin lira civarında olup, yaklaşık 200 ton saman ile 20 ton hayvan yemi zarar görmüştür." ifadelerini kullandı

Son dakika haber... Besi çiftliğinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Son dakika haber... Besi çiftliğinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Son dakika haber... Besi çiftliğinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Son dakika haber... Besi çiftliğinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Son dakika haber... Besi çiftliğinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Son dakika haber... Besi çiftliğinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Son dakika haber... Besi çiftliğinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Son dakika haber... Besi çiftliğinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Son dakika haber... Besi çiftliğinde çıkan yangına müdahale ediliyor
AA / Tevfik Öztürk - Son Dakika Haberleri
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