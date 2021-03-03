Altıeylül Belediyesinin millet kıraathanelerinde online randevu dönemi
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Altıeylül Belediyesinin millet kıraathanelerinde online randevu dönemi

03.03.2021 16:45 | Son Güncelleme: 03.03.2021 16:45
Altıeylül Belediyesinin millet kıraathanelerinde online randevu dönemi

Altıeylül Belediyesi, millet kıraathanelerindeki randevu sistemini internet ortamına taşındı.

Altıeylül Belediyesi, millet kıraathanelerindeki randevu sistemini internet ortamına taşındı.

Vatandaşlar, GooglePlay ve AppStore'daki "Altıeylül Belediyesi" uygulaması aracılığıyla ya da "www.altieylul.bel.tr" web adresi üzerinden Plevne, Sultan Alparslan, Sabri Uğur millet kıraathanelerinde bulunan kütüphaneler için online randevu oluşturarak tüm hizmetlerden yararlanabilecek.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, yaptığı açıklamada, hizmete ulaşımı kolaylaştırmak için teknolojiyi ve gerekliliklerini yakından takip ettiklerini bildirdi.

Millet kıraathaneleri faaliyete geçtiğinden bu yana güzel sonuçları görmeye başladıklarını vurgulayan Avcı, şunları kaydetti:

"Üniversitelerin önemli bölümlerini kazanan genç kardeşlerimiz bu ilim yuvalarında sıkı bir çalışma içine girerek güzel sonuçlar elde ettiler. Başarının devamlılığı adına, pandemi sürecinde ve sonrasında yaşanabilecek yoğunlukların da önüne geçebilmek için randevu sistemini uygulamaya koyduk. Böylece gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımız yoğunluğun oluşumuna sebebiyet vermeden hizmetlerden gönül rahatlığıyla faydalanabilecekler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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