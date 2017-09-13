Altcity Istanbul İçin Son Başvuru Tarihi 24 Eylül'e Uzatıldı!

Birleşik Krallık'ın kültürel ilişkiler ve eğitim fırsatlarından sorumlu, farklı ülkelerden insanların karşılıklı anlayışa dayalı ilişkiler geliştirmesi için çalışan uluslararası kuruluşu British Council, Zorlu Holding ve Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nin günümüzün en önemli kavramlarından biri haline gelen dijital dönüşümü desteklemek üzere hayata geçirdiği platformu Digi.logue'un işbirliğiyle hayata geçirilen AltCity Istanbul için başvurular, 24 Eylül Pazar gününe kadar uzatıldı.

Daha önce Brezilya'nın Sao Paulo kentinde, Meksika'nın başkenti Mexico City ve Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yapılan ve 4. ayağı İstanbul'da gerçekleştirilecek projenin başvuruları, British Council Türkiye ve Digi.logue'un dijital hesaplarından yapılabiliyor.

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Farklı disiplinlerden gelen ve Türkiye'de yaşayan tüm sanatçılara açık olan AltCity Istanbul projesi için paylaşılacak kriterler doğrultusunda; alanında uzman isimlerden oluşan jüri 12 sanatçı seçecek. Sanatçılar, proje kapsamında British Council tarafından belirlenen Birleşik Krallık merkezli dijital sanat grubu Squidsoup'un Kurucusu ve Yaratıcı Direktörü Anthony Rowe ve ekibiyle bir araya gelecek.Yine Birleşik Krallık'ın en önemli dijital sanat merkezlerinden Quays Culture'ın Program Direktörü ve Manchester'daki MediaCity UK'in Light Festival, Signal Festival gibi etkinlikleriyle dijital sanat program yaratımında işbirliği yapan Lucy Dusgate de projenin planlama ve uygulamasında rol alacak.