Almanya'da İsrail'in Filistinlilere saldırıları konvoy eşliğinde protesto edildi

Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail'in Mescid-i Aksa, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek için konvoy oluşturuldu.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail'in Mescid-i Aksa, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek için konvoy oluşturuldu.

Almanya Avrupa Gençlik Derneği (AGD) ve Filistinli derneklerce İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistinlilere dayanışma göstermek için çok sayıda kişi, 500'den fazla araçla Zafer Anıtı'nın bulunduğu bölgede toplandı.

Türk ve Filistin bayraklarıyla süslenen araçlar, daha sonra konvoy halinde Oranien ve Hermann meydanları üzerinden Neukölln ilçesindeki Zigra Caddesi'ne kadar korna sesleri eşliğinde tur attı.

Göstericiler, Bild ve Welt gazetelerini bünyesinde bulunduran Alman medya şirketi Axel-Springer şirketinin önünde bir süre durarak kuruluşun yayın politikalarını eleştirdi.

Almanya AGD Başkanı Mustafa Uçan, yaptığı konuşmada, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği İsrail saldırılarını kınadıklarını belirterek, "Biz bunu, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırgan tavrının yeniden teyit edilmesi, uluslararası hukuku ve insan haklarını hiçe sayması olarak görüyoruz." dedi.

Uçan, Birleşmiş Milletler ve Almanya'ya, savaş kışkırtıcılığının durdurulması için İsrail'e baskı yapması çağrısında bulundu.

Gösteriye katılan Ahmad Muhaisen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarıyla içinde çocuk, kadın ve yaşlı insanların bulunduğu binaların yerle bir edildiğine işaret ederek, "İsrailli işgalcilerin halkımıza karşı her gün dünyanın gözü önünde işlenen katliamlarına duyduğumuz öfke ve hayal kırıklığımızı bu şekilde ifade ediyoruz." diye konuştu.

Samir Sobh da, Türkiye'nin Filistinlilerin arkasında duran tek ülke olduğunu kaydederek, "Teşekkürler Türkiye." ifadesini kullandı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay