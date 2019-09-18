Almanya'da işçi fabrikadan çaldığı silahları çetelere sattı

18.09.2019 20:05

Almanya'da bir silah fabrikasında çalışan işçi, çaldığı yüzlerce silahı çetelere sattı.



Kuzey Ren Vestfalya (KRV) ve Asağı Saksonya eyaletlerinde özel harekat polisinin katıldığı operasyonlarda ev, iş yeri ve tamirhanelere baskın düzenlendi. Operasyon kapsamında Menden kentinde silah fabrikasında çalışan bir işçinin de evi arandı. Yapılan aramada ismi açıklanmayan kişinin yıllarıdır çalıştığı fabrikadan silah çaldığı ve bu silahları çetelere sattığı ortaya çıktı. Savcılık, çetelere 150 yarı otomatik uzun namlulu silah satan kişinin silahların seri numaralarını da imha ettiğini belirtti.



Almanya'da son yıllarda artış gösteren yasa dışı silah satışlarının endişe verici boyutlara ulaştığı ifade edilirken, bu silahların ırkçı saldırılarda kullanılması ihtimali yetkileri tedirgin ediyor. - BERLİN

Kaynak: İHA