Alman Bankalarından Özbekistan'a 950 Milyon Euro Kredi

Özbekistan Dış Ekonomik Faaliyetler Milli Bankası, Almanya'nın önde gelen bankaları, Deutsche Bank, Commerzbank ve AKA Bank ile 950 milyon euroluk kredi anlaşması imzaladı.



Özbekistan Dış Ekonomik Faaliyetler Milli Bankası'nın, Almanya'nın önde gelen bankaları, Deutsche Bank, Commerzbank ve AKA Bank ile kredi anlaşmasını, Münih'te gerçekleştirilen Alman-Özbek İş Forumu kapsamında imzaladığı belirtildi.



Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ve beraberindeki heyetin katılımıyla 15 Kasım'da Münih'teki Bayerischer Hof'da gerçekleştirilen Alman-Özbek İş Forumu'nda anlaşmalar imzalandı. Deutsche Bank, Özbekistan'daki büyük ölçekli yatırım projelerini desteklemeye yönelik 500 milyon euro kredi sağlayacak. Commerzbank'ın 350 milyon ve AKA Bank'ın 100 milyon euroluk kredileri yatırım projelerinin yanı sıra küçük işletmeler ve girişimcilik projelerine yönlendirilecek. Sağlanan kredilere Özbekistan Hükümeti'nin garantisinin talep edilmediği açıklandı. - TAŞKENT