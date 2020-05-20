Alman Bakan Maas: "Türkiye, Alman ve Avrupalı turistler için yeniden tatil destinasyonu olabilir"
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Alman Bakan Maas: "Türkiye, Alman ve Avrupalı turistler için yeniden tatil destinasyonu olabilir"

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, "Türkiye, yakında Alman ve Avrupalı turistler için yeniden tatil destinasyonu olabilir" dedi.

Alman Bakan Maas:
20.05.2020 10:36 | Son Güncelleme: 20.05.2020 10:36

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, "Türkiye, yakında Alman ve Avrupalı turistler için yeniden tatil destinasyonu olabilir" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, dün İngiliz ve Fransız mevkidaşları ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile video konferans yöntemi ile görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Maas, Suriye, Libya ve Irak'taki durumlara değindiklerini ifade etti. Korona salgını ve sonrasındaki mücadeleyi de ele aldıklarını belirten Maas, "Umarız Türkiye, yakında Alman ve Avrupalı turistler için yeniden tatil destinasyonu olabilir. Bununla birlikte, bunu zamanında ve katı sağlık kriterlerine göre değerlendirmeliyiz. Bu konuda Türkiye ile görüşmeye devam edeceğiz" dedi

"Suriye'de yerinden edilmiş kişiler için endişe duyuyoruz"

Alman Bakan Maas, "Bugün Fransa, İngiltere ve Türkiye Dışişleri Bakanlarıyla öncelikle Suriye, Libya ve Irak'taki durum hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Özellikle Suriye'de zaten zor olan durum korona salgıyla daha da kötüleşiyor. Özellikle, kapsamlı insani yardım ve erişimi sağlamak için olumlu bir yaklaşımın gerekli olduğu Suriye'de, ülke içinde yerinden edilmiş kişiler için endişe duyuyoruz. Birleşmiş Milletler'in sınır ötesi yardım görevinin yenilenmesinin gerekli olduğunu kabul ettik. Cenevre'deki engellenen müzakerelerin sürdürülebilmesi için BM Özel Temsilcisi Pedersen'in çalışmalarını desteklemeye devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Libya'da özellikle Ramazan ayında insani ateşkes çağrısının büyük ölçüde etkisiz kalmasından büyük endişe duyulduğunu sözlerine ekleyen Maas, "Her iki tarafta da devam eden mücadeleler ve daha silah teslimatında kaydedilen bir yükseliş sarmalındayız. Ancak Libya Konferansı katılımcılarına tekrar Güvenlik Konseyi'nde alınan taahhütlerini hatırlatmaktan yorulmayacağız" ifadelerini kullandı.

Irak'taki gelişmeleri de ele aldıklarını ifade eden Maas, "Irak'ı istikrar çabalarında, terörle mücadele ve ekonomik reformlarında desteklemeye devam etme arzusunu paylaşıyoruz" dedi. - BERLİN

Kaynak: İHA

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