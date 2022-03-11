Ali Koç: Bu değişimi yapacak kişilerin kapasitelerinin olduğuna inanmıyoruz (1)

"Tek yol bu yapıyla mücadele etmek ve Türk futbolunu kurtarmak"

"Futbolda adaletsizliğin, belirsizliğin, güvensizliğin, marka değerinin erozyona uğrağı bir dönem"

Mustafa AKIN/ İSTANBUL, - Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme dair basın açıklamasında bulundu. Koç, "Kaosun, güvensizliğin zirve yaptığı futbolda inancın, güvenin kalmadığı, sezonun şampiyonunu düşünmenin hiçbir önemi olmadığı bir hale geldi lig. Bu reformu yapan kişilerden emin olmadığımız için sorguluyoruz bunları. Bu değişimi yapacak kişilerin niyet ve kapasitelerinin olduğuna inanmıyoruz" dedi.

TFF Birinci Başkanvekili Servet Yardımcı'ya tepki gösteren Ali Koç, şunları söyledi: "Servet beye soruyorum, 2019-20 sezonunda, bir hakemi arayıp küfürler ettiniz mi, tehdit ettiniz mi? Ben bunun cevabını sizden istiyorum. Bunun cevabı bende var. Geçen haftaki açıklamamızdan sonra ağır yeminler ederek, atamalarla alakanız olmadığını söylüyorsunuz. Ben de iddia ediyorum. İstiyorsanız televizyona çıkıp konuşalım. Var mı, yok mu? Bu saatten sonra yapacağınız her şeyi, gözümüz kulağımız açık şekilde takip edeceğiz, dikkatler sizin üstünüzde. Sadece siz değil, bunu yapanlar karda yürüyüp iz bırakmayan şekilde yapıyorlar. Bir süre bizim stadyumumuza gelmemenizi dostunuz olarak tavsiye ediyorum. Bu size son ikazımız. Yanlış yoldasınız. Orada yanlış yolda olan biri daha var. Sizin göreviniz, adil rekabeti sağlamak. Birkaç kişiye yakın olmak değil, herkese eşit mesafede olmak. Bence tez zamanda bu işi de bırakın. Hatta hepiniz. MHK da, TFF de. Bir kardeşiniz olarak, bu sektörün en önemli paydaşlarından biri olarak, artık geldiğimiz bu yol, gidilecek bir yol değil. Fenerbahçe'yle uğraşmayı bırakın. Sayın başkana da size de hararetle tavsiye ediyorum. Kendi işinize bakın."