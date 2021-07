Ali Koç: Bilinçli bir beklemedeyiz, içiniz rahat olsun

Mustafa AKIN – Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Göreceksiniz düşünemeyeceğiniz bazı oyuncular maaşının bir kısmı ödenme suretiyle ayrılacaklar. Bilinçli bir beklemedeyiz, içiniz rahat olsun" dedi.Fenerbahçe Kulübü temmuz ayı olağan yüksek divan kurulu toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi.Koronavirüs salgını nedeniyle uzun bir süredir online olarak gerçekleştirilen toplantı, bu sürenin ardından ilk kez yüz yüze yapıldı. Başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, YDK Başkanı Vefa Küçük ve üyelerin katıldığı toplantıda yönetim ve denetim kurulu raporları okundu. 70-60-50 ve 40 yılını dolduran üyelerin plaketlerinin verildiği toplantıda kulüp şube sorumluları ve üyeler açıklamalarda bulundu. Son olarak söz alan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, birçok konuya değindi.Ali Koç, ülke genelinde yaşanan orman yangınlarından dolayı canının sıkkın olduğunu ifade ederek başladığı konuşmasında şunları dile getirdi: "Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir yangın olayıyla karşı karşıyayız. Çıkış zamanı pek çok noktadan aynı anda çıkıyor olması adeta içimizi dağlıyor. Hem can kaybı var yüzlerce yılda yetişen bitki örtüsü kaybı var tüm canlıların hayatlarını olumsuz etkileyen bir durumla karşı karşıyayız ve kahrolmuş vaziyetteyiz. Bizler izlerken zorlanırken orada yaşayanların neler yaşadıklarını düşünmek dahi istemiyorum. Vatanımız bu yangınlarla görmüş olduğu zarar tarif edilemez ve bütün bunu onarmak büyük uğraş ve sabır gerektirecektir zaman alacaktır. Fenerbahçe olarak bizler 19 bin 70 fidan açıkladık ama bu sembolik bir rakam. Fenerbahçe Kulübü'nü temsilen şunu taahhüt etmek istiyorum. Hep beraber omuz omuza verip bundan çok daha büyük bir seferberlik yapmamız lazım. Biz yönetim kurulu olarak tüm Fenerbahçe paydaşlarının tüm çabalarını bir araya getirip aradaki farkı yönetim olarak tamamlayarak 250 bin ağaç dikme sözünü sizlerin huzurunda vermek istiyorum." "REHAVETE KATILMADAN BİZLERE DÜŞEN SORUMLULUĞU YERİNE GETİRMELİYİZ, AŞI OLMALIYIZ" Koronavirüs salgınında dünyadaki en iyi performansları gösteren ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayan Ali Koç, "Tabii hatalar oldu beklentinin aksi gelişmeler oldu ama modern çağın ilk defa tecrübe ettiği böyle bir olayda büyük resme bakmak önemli ülke olarak iyi bir iş çıkarttık aşılama konusunda da en iyi ülkelerden biriyiz. Bu yüzden hep beraber olabiliyoruz bu yüzden sezon seyirciyle başlayacağız. Sağlık Bakanlığı'na, tüm sağlık personeline ve arka plandaki destek sektörlerinin hepsinin önlerinde saygıyla eğiliyorum ve Fenerbahçe camiası olarak hepsini alkışlamanızı rica ediyorum. Yeni dalgalardan bahsediliyor bu da bir gerçek tüm ilgili sektörlere kadar sorumluluk bize düşüyor. Rehavete katılmadan bizlere düşen sorumluluğu yerine getirmeliyiz, aşı olmalıyız" diye konuştu. "KEYFİ, ART NİYET VEYA BAŞKA BİR DÜŞÜNCE YOK" 25-26 haziranda olağan seçimli genel kurulun yapıldığını hatırlatan Ali Koç, "Yüksek Divan Kurulu seçimlerinin ertelenmesiyle ilgili görüşler var. Ama şunu da bilmenizi istiyorum sanki biz keyifli bir karar alıyormuşuz nisan ayına atmışız gibi hava yaratılmasına hassasiyet göstermenizi istiyorum. Nisan ayı başlarında önümüzdeki seneyi bırakın ayları bile bilmemekle beraber seçimli bir ortamın sağlanamayacağını gördük. Haziran ayında neler olacağını da bilmeden önümüzdeki seneye attık. Vefa bey yol haritasını çizdi. Tüzüğümüzde böyle olağanüstü şartlarda nasıl hareket edileceği yazmıyor. Vefa başkanın çizdiği yol haritasında devam etmenin uygun olduğunu düşünüyorum. Burada keyfi, art niyet veya başka bir düşünce yok. Futbolda önümüzdeki sezonda içeriden dışarıdan bahsettiğimiz durumlar devam edecektir. Yep yeni bir sezona hep beraber merhaba diyeceğiz. Heyecanımızın, inancımızın, pozitif duygularımızın çok yoğun olduğu bu süreçte 3 yılın bize kattığı tecrübe ve deneyimlerle olimpiyatlarda heyecanla takıp ettiğimiz sporcularımız sezon hazırlıklarını ciddi anlamda tamamlama olan basketbol ve voleybol ile dinamik bir süreçteyiz" dedi. "PERERİA SEÇİMİNDE İÇİMİZ SON DERECE RAHAT" Teknik direktör Vitor Pereira hakkında konuşan Ali Koç, "Tanıdık bir ismi görev başına getirdik bu karardan içim son derece ferah. Biz ne yapsak bir kesik, devamlı eleştiriliyor. Bielsa dedin onu getirseydin diyorlar. O'nu getirseydik inanın bu hayatında kupa kazanmamış diyeceklerdi. Merkez Hakem Kurulu başkanı siyah-beyaz kravatla şampiyonluk kutlamasına gidiyor. Pereria seçiminde içimiz son derece rahat. Buranın kültürünü, futbol sektörünü, medya, hakem dinamiklerini tanıyan biri. Olgunlaşmış şekilde geri dönmüş. Son derece arzulu, istekli ve dinamik bir arkadaşı buraya getirdik. Bu konuda içimiz rahat. Hocamızla ilgili çalışıyoruz ne yapmaya çalışıyoruz. Öncelikle hocamız elimizdeki kadroyu derinlemesine incelemek ve kimlerin gitmesine karar vermek istedik. Çok fazla oyuncumuz vardı. Biz şunu yapmaya çalışıyoruz sahada her şeyini veren bu arma için terinin son damlasına kadar savaşan sorumluluklarını bilen ve yaşamını bu sorumluluklarla sürdüren bir takım olmak durumundayız. Hocamız bize verdiği raporlar da aşağı yukarı oyuncuları belirledi. Bunların bir kısmı paylaşıldı, paylaşılmayan isimler de var. İçinde bulunduğumuz transfer sessizliği sizi ürkütmesin bunlar bilinçli yapılan adımlar. Önemlisi takım olmak bu ruhu geliştirmek bunu yapmamız engelleyecek futbolcularla yolumuz ayırmak yaşatacaklarla yolumuza devam etmek. Hocamız nerelere ihtiyacı olduğunu belirledi 3 kesin 4 olabilir direkt 11'e katkı sağlayacak oyuncu istiyor. Finansal Fair Play'e uymamız lazım, sattığımız kadar oyuncu alabiliriz. Harcama limitlerine de uymak durumundayız. Manevra alanımız kısıtlama olmakla birlikte alanımız var. Ağustos ayı transfer penceresi geçmiş yıllara nazaran farklı olacak. Pandeminin olumsuz etkileri geçen sezondan çok daha fazla yaşanıyor. Biz geçen sene ligi tamamlarken yeni sezonda seyircisiz olacağımızı tahmin etmiyorduk. Ağustos ayı ilk haftadan sonra yüzlerce oyuncu piyasaya gelecek. Çünkü pek çok kulüp ciddi finansal sıkıntılar içinde. İlk 5 lig için söylüyorum. O kadroları boşaltmak zorundalar. Göreceksiniz düşünemeyeceğiniz bazı oyuncular maaşının bir kısmı ödenme suretiyle ayrılacaklar. Bilinçli bir beklemedeyiz, içiniz rahat olsun" dedi. "HİÇBİR İMZA ATILMADAN BUGÜNE KADAR TRANSFER DUYURMADIK" Ali Koç, transfer haberlerine ilişkin ise "Boupendza bir örnek bir kere görüşmedik ama zannedersiniz yarın gelecek. Vedat Muric tatile geliyor transfere geldi diyorlar. Vedat'ı severiz ama o devam ediyor. Hiçbir imza atılmadan bugüne kadar transfer duyurmadık. O yüzden bizden bir şey gelene kadar çıkan hiçbir şeye inanmayın. Bu senenin odağı futbol. Evet spor kulübüyüz ama bu senenin odağı futboldur. Hocamızla koordineli çalışmalar ortak akılla yol haritamız var. En önemlisi de Samandıra. Bu iklimi oluşturduğumuza inanıyorum hoca ve ekibi sağlıklı bir ortamda çalışacak. Samandıra'yı büyüttük. 11 tane yeni daha rahat büyük odalar yaptık. Futbolcularımız açısından rahatlatıcı unsur bu da. Samandıra'daki değişim devam edecek. Futbolu, şampiyon olmayı, sevinmeyi çok özledik. Bu sene o futbol takımında formayı taşıyan isimler başta olmak üzere bu bilinci bilen her birey istisnasız bu ciddiyetle görevlerini yapacaktır. Fenerbahçe gibi milyonların sevgisini bağlılığını taşıyan bir takımın 7 yıl şampiyonluktan uzak kalması bizlerin daha önemlisi takımın üzerinde baskı unsuru oluşturuyor. Takım da bundan etkileniyor. Biz bu baskıyı bu sene sinerjiye çevirmek durumundayız. Türkiye'de futbolun rengini sarı-laciverte boyamak durumundayız. Zaman zaman düşeceğiz sıkıntılarımız olacak kötü geçse de o hafta bir sonraki amaca kadar bazı kesimler dünyanın sonu gelmiş gibi bir ortam yaratıyorlar. Taraftarımıza sesleniyorum; en düşük anlarımızda size ihtiyacımız var. Kazanırken desteklemek kolaydır. Pusuda bekleyen bir kadro var. Dolayısıyla ricamız bu sene şampiyon olmak. İnşallah hak ettiğimiz noktaya varacağız. Sizlerden ricam lütfen o paniğe katılmayın, endişeye mahal vermeyin" diye konuştu. "TFF VE BAŞKANININ DURUŞU VE SÖYLEMLERİ ŞAŞKINLIK VE ENDİŞE VERİCİ" Fenerbahçe olarak iyi ki diyecekleri yeniden doğuşun hikayesini yazacakları bir sezon olmasını dileyen Ali Koç, "Bu noktada Türkiye Futbol Federasyonu'na değinelim. Son mali genel toplantısı için gidelim gitmeyelim düşüncesi içerisinde kulüpler birliğiyle ortak hareket ederek katılmaya karar verdik. Fenerbahçe olarak üstüne basa basa vurguladığımız 4 büyükler olarak sahiplendiğimiz çekincelerimizi TFF ile yaşadığımız sorunları güvensizlik ortamını adil rekabetten uzak olmasını finansal açıdan çökmüş konuları burada tek tek sıralamayacağım. Fenerbahçe olarak bunları çok uzun zamandır dile getiriyoruz. İlk gün ne diyorsak bugün de aynı şeyi söylediğimizi kamuoyu gördü. Yayıncı, yabancı kuralı, finansal adımlar. Biz bu konuları sen ben benim senin forma rengi gözetmeksizin kişisel tavır algılamadan ortak akılla çözüme kavuşsun diye en önemli paydaş TFF ve başkanının duruşu ve söylemleri şaşkınlık ve endişe verici. Nihat Özdemir size sesleniyorum konu Ali Koç değildir. Daha önce bize ve şahsıma karşı pek çok kez yaptığınız gibi odağı bu noktaya çekmeyin. Gerçekleri büyük remi görün. Ali Koç'un kuyruğuna takılmışsınız falan çok çirkin. Tekerleği yeniden icada gerek yok. Kulüplerle hareket edin aynı gemidesiniz sizin ana noktanız Türkiye'deki liglerdir. Başka bir şey değil. Fenerbahçe olarak bu sorun aşılmasında sizlerle iş birliği yapmaya hazırız ama bu garip tutumununuz değiştirmediğiniz sürece her yerde kapışamaya da hazırız. Bu gerginlik polemik sürtüşme taraftarlarımız gündeminde ciddi anlamda endişeyle karşılanır ve niye endişeyle karşılıyorlar. Başkanımız doğru söylüyor aynı çizgide gidiyor ama onların endişesi bu duruşumuzun yol, su, elektrik olarak bize dönememesinden endişe duyuyorlar. Biz ağzımızla kuş tutsak federasyon ve ekibi tutumunun değiştirmeyecektir. Federasyonla iyi geçinenlerin ödüllendirildiğini görüyoruz. Bizim kimseye yaranma gibi bir duruşumuz olmaz. Bir noktada işler bizim dediğimiz noktaya gelecek Bankalar Birliği'nde olduğu gibi. Fenerbahçe'nin hakkının sahada ya da saha dışında yenmesini tertemiz mücadelemizin sekteye uğratılmaması için elimizde ne gücümüz varsa hepsini sergileyeceğimizi buradan ifade etmek isteriz. Ona göre hareket edin bize kulak verin. Bizim artık tahammülümüz yok. Sadece şuna bakmanızı istiyorum. Bizim şikayet ettiğimiz pozisyonların hepsi direkt skora etki eden pozisyonlar. Her biri direkt sonu etkileyen. Bir tanesi hariç hepsi aleyhimize. Antep'i yendiğimiz maçta Szalai'nin golü verilmedi diğer tüm pozisyonlar aleyhimize cereyan etti. Taraftarları özlemişler 3-4 bin kişi olimpiyata geldi görüp hissediyorsunuz Allah'ın izniyle inşallah bu sene yüzde 50 kapasiteyle başlayacağız. Ama artı taraftarlarımızın o birikmiş coşkusuna ihtiyacımız var. Sıkıştığımız maçları taraftar desteği ile alacağımız inanıyoruz" şeklinde konuştu. "YA AŞI OLACAKSIN, YA DA HER MAÇ ÖNCESİ PCR TESTİ OLACAKSIN" Statlara girişler ile ilgili ya aşı ya da PCR testi uygulamasının getirilmesi gerektiğini dile getiren Ali Koç, "Aşıya teşvik açısından son derece etkili olmuş tebrik etmek lazım. Umarım alınan bu kararlar stattan stada, maçtan maça değişmez umarım her yerde aynı şekilde uygulanır. Biz seyirci yasağına uymaya çalıştık ama gittiğimiz statlarda farklı uygulamalar gördük. Yüzde 50'den yüzde 100'e artıralım bir öneri yapalım ve sadece aşı olanları alalım. Kombinemi maç başı bilet mi çıkalım diyoruz. 34 bin kişi var kombine sahibi son seyircili sezondan. 24 bin kapasitede 35 bin nasıl yapacağız bunları düşündük. Bu sezon nasıl yaparsak yapalım siz kombine sahipleri hiçbir zaman hakkınızı kaybetmeyeceksiniz" ifadelerini kullandı. "DALLAS'TAN IGOR KOKOSKOV'A TEKLİF GELDİ" Geçtiğimiz sene erkek basketbol takımının başına Igor Kokoskov'u getirdiklerini hatırlatan Başkan Koç, "O geldiğinde takım nispeten kurulmuştu. Bu sene geçmiş yıların aksine mart nisan ayında yapmamız gerekenin yüzde 80'inin haziran ayında da göndermemiz gerekenleri gönderdik. ABD'de hazır bir şekilde sezonu beklerken Dallas'tan Igor Kokoskov'a teklif geldi. Normal şartlarda Avrupa'da olduğu zaman oradaki kurallara göre iki kulüp arasına mutabakat gerekiyor ancak NBA'de bir hoca gidince bu mutabakat gerekmiyor. Hocanızı yolladığınızda tazminat gerekiyor ama hoca giderse tazminat yok. Hayırlı oldu bence yeni hocamızla imzalanmış. Kokoskov tam Avrupa'ya alışamadı. Yıllarca orada oynayıp Avrupa'ya alışmak kolay değil usulen de olsa teşekkür etmek istiyorum. 11-12 eylülde hazırlık turnuvamız var. O turnuvaya Obrodavic ve takımı gelecek. Partızan, Monaco, Unıcs Kazan ile oynayacağız. İyi bir hazırlık kampı olacak. Gerçekleşmesinin de emeği geçen tüm derneklere teşekkür ediyorum" dedi.

Ali Koç, olağan seçimli genel kurulda alınan 500 TL'lik aidat kararına yönelik gelen tepkilere de cevap vererek, "500 TL neden doğru anlatırım. Bu aidatın bu seviyeye çıkmasında Vefa beyin sorumluluğu ya da hatası yoktur. Ferruh Manav bey hayatımda bir kez iyi bir şey söylediğinizi duymadım. İyi niyetinizden şüphem yok. 6 sene yöneticiyken de başkanken de kızgın, kırgın ve öfkelisiniz. Ben artık sizin sorularınıza cevap vermeyeceğim" şeklinde konuştu.

