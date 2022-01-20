Alaşehir'den Genel Müdür Aslay'a ziyaret

HİSARCIK, KÜTAHYA (Bültenler) - Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alaşehir İlçe Başkanı Necdet Türk ve yönetimi ile Alaşehir Ülkü Ocakları Başkanı Çağatay Yayla'yı makamında konuk etti. Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Alaşehir Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Himmet Güneş ve MASKİ İlçe Şefi Mustafa Korkusuz da yer aldı. İlçede yapılan yatırımların istişare edildiği ziyarette, İlçe Başkanı Türk ve Ülkü Ocakları Başkanı Yayla, yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini ilettiler. Genel Müdür Aslay da nazik ziyaretlerinden dolayı konuklarına teşekkür ederek yatırımların hızlı bir şekilde devam edeceğini belirtti.

Alaşehir'in dev yatırımlar ile çehresi değişti

Genel Müdür Burak Aslay, MASKİ Genel Müdürlüğü olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün daha yaşanılabilir bir Manisa hedefleri doğrultusunda il genelinde uzak yakın demeden her noktaya hizmet götürdüklerini belirtti. Genel Müdür Aslay, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün önderliğinde Alaşehir ilçemize kazandırmış olduğumuz yatırımlar ile ilçemizin çehresi değişti. 43 Milyon lira bedelle Atıksu Arıtma Tesisini ilçede hayata geçirerek, önemli bir yatırıma imza atıldı. Bu tesisimize gelen atıksuyun kapasitesini artırmak için de kollektör hattı çalışmalarını sürdürüyoruz. İlçemizdeki içme suyuna ulaşımın kolay ve daha verimli olması amacıyla da sondaj çalışmalarını da sürdürüyoruz. Köy ve belde durumundan mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinin alt ve üstyapılarını 101 ve 154 mahalle projemizde sağlıklı hale getirdik.

İlçedeki yatırımlar sürüyor

Alaşehir'deki yatırımların devam ettiğini belirten Genel Müdür Aslay, "Belde durumundan mahalleye dönüşen Kavaklıdere ve Yeşilyurt mahallelerimizde alt ve üstyapı çalışmalarını tamamladık. Kemaliye mahallemizdeki çalışmalarımız devam ediyor. Kavaklıdere mahallemize 4 milyon lira bedelle Atıksu Arıtma Tesisi kazandırdık. Merkez İstasyon mahallemizde yapmayı planladığımız yağmur suyu hattı projesi ile de oluşabilecek sorunları kökten çözmek istiyoruz. Depo bakımlarından, inşaatlarına, dere temizlik ve ıslah çalışmalarına kadar ilçemizdeki görev alanımızda bulunan her noktaya hizmet götürmenin mutluluğu içerisindeyiz. Bunların yanında ilçemizde ihtiyaç duyulan noktalarda çalışmalar gerçekleştirerek vatandaşlarımızın sorunlarına çözümler üretmeye devam ediyoruz" dedi.

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